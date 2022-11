Sininen mersu on edelleen kateissa – Poliisi vaatii vangittavaksi henkilöä, jota epäillään useista rikoksista Ylivieskassa



Vangittavaksi esitetään henkilöä, joiden rikoksilla on jatkamisvaara.

Poliisi esittää vangittavaksi henkilöä, joka varasti koruja lukittuna olleesta omakotitalosta sekä talon pihassa olleen henkilöauton Ylivieskassa. Auto on metallinhohto-sininen Mercedes-Benz CLK 240 on vuosimallia 2005 ja se on edelleen kadoksissa.