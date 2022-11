Kirjamessuilla Kokkolassa esiintyvä Raija Oranen kirjoittaa yhä liki maanisella tahdilla: "Kirjoitan voiman hetkinäni, mutta ne hetket lyhenevät kun ikää tulee" – Uusin teos on jo loppusuoralla



Kirjailija Raija Oranen esiintyy lauantaina Keski-Pohjanmaan Kirjamessuilla Kokkolassa.Kuva on vuodelta 2017.

Raija Oranen on hurja tekijä. Hän on myös hurja tekemään. Vuonna 1948 Hyrynsalmella syntynyt kirjailija laskee, että teoksia hänen käsistään on syntynyt noin 120.