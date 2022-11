Pääkirjoitus: Omaishoitajan merkityksellinen työ pitää noteerata – Rakkaudesta ja velvollisuudesta

Omaishoitajaliitto muistuttaa, että ihmisten ruuhkavuodet eivät lopu perheiden pikkulapsiaikaan. Yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään arjessa. Heistä noin 350 000 henkilöä on pääasiallisessa vastuussa läheisensä huolenpidosta. Omaishoitotilanteista noin 60 000 on sitovia ja vaativia, mutta vain runsaassa 50 000 tapauksessa on tehty omaishoitolakiin perustuva omaishoitosopimus.

Usein läheinen hoidettava on iäkäs ihminen, mutta kyseessä voi olla myös oma lapsi tai muu läheinen. Toisinaan omaishoitajaksi päädytään ikään kuin vähitellen hoidon tarpeen kasvaessa. Onhan ihan tavallista, että esimerkiksi läheistä vanhusta autellaan kauppa-asioissa tai lääkärireissuilla. Pikkuhiljaa tehtävien määrä kasvaa.

Joskus tilanne syntyy äkkiä sairauden tai vammautumisen seurauksena. Yllättäen tulleen omaishoitajan roolin huomaa luonnollisesti helpommin kuin pitkän ajan aikana muuttuneen tilanteen.

Omaishoitajien viikkoa vietetään ensi viikolla. Teemaviikon avaa perinteeksi muodostunut omaishoitajien kirkkopyhä sunnuntaina. Kokkolan kirkossa omaishoitajien kirkkopyhää vietetään jo lauantaina. Kokkolanseudun Omaishoitajat ry on toiminut omaishoitajien hyväksi alueellamme 25 vuotta ja tätä saavutusta juhlitaan keskiviikkona.

Virallisia omaishoitajia on Soiten alueella Kokkolassa ja Kannuksessa yhteensä noin tuhat. Kokkolan seudun omaishoitajien alueella Kannuksessa, Kruunupyyssä ja Kokkolassa arvioidaan olevan 8500–9000 ihmistä, jotka auttavat läheistään.

On luonnollista, että kaikkea huolenpitoa ei voi ulkoistaa yhteiskunnalle tai julkisille palveluille. Jokaisella on velvollisuus pitää huolta vaikkapa vanhoista vanhemmista tai isovanhemmista. Kun itsekin iäkäs ihminen tekee raskasta hoitotyötä huolehtiessaan puolisostaan, on pidettävä huolta myös hoitajan jaksamisesta ja selviytymisestä.

Omien läheisten hoitaminen on merkittävä panostus suomalaisessa yhteiskunnassa. Ehdottomasti on muistettava, miten merkityksellistä on myös se työ, jolla ei ole virallista omaishoitajan statusta. Sitä työtä ja ajankäyttöä ei nykyäänkään oteta riittävästi huomioon tai osata arvostaa.

Jokainen omaishoitaja tai tiiviisti läheistään hoitanut tietää, että palkitsevuuden lisäksi kyse on myös suuresta sitoutumisesta ja vaikkapa siitä, että omaa aikaa ei ole. Toisinaan omaishoitajalla ei ole päivän tai yön rauhaa huolen ja hoitamisen keskellä.

Omaishoitamisen on saatava nykyistä enemmän arvostusta ja myös taloudellista tukea. Nekään eivät takaa omaishoitajalle vapaapäiviä tai taukoja vaan työn sitovuuskin on ymmärrettävä. Moni hoitaa läheistään rakkaudesta ja velvollisuudesta. Myös rakastavien omaisten voimat voivat hiipua ilman tukea.

Omaishoitajat eivät halua sankareiksi, mutta he ansaitsevat tulla kuulluiksi.

