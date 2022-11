Zelenskyi tyrmää ajatuksen lyhyestä tulitauosta – hänen mukaansa Venäjä vain keräisi voimiaan

Washington

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on tyrmännyt ajatukset lyhyestä tulitauosta Venäjän kanssa. Zelenskyin näkemyksen mukaan lyhyt tauko vain pahentaisi tilannetta.

Presidentti esitti ajatuksiaan Halifaxin vuosittaisessa kansainvälisessä turvallisuuskokouksessa näytetyssä puheenvuorossa perjantaina.

Zelenskyin mukaan Venäjä toivoo nyt aikalisää kerätäkseen voimiaan. Hän sanoi, että aito, kestävä ja rehellinen rauha voidaan saavuttaa vain, jos Venäjän hyökkäys saadaan lopetettua kokonaan.

Valkoinen talo sanoi aiemmin päivällä, että vain Zelenskyi voi päättää, koska rauhanneuvotteluihin Venäjän kanssa ryhdytään. Samalla Yhdysvaltain hallinto kielsi väitteet siitä, että se painostaisi Ukrainan hallintoa neuvottelemaan sodan lopettamisesta.

Yhdysvaltojen asevoimien komentaja Mark Milley on kuitenkin viime viikkojen aikana ehdottanut, että Ukraina voisi hyödyntää voittojaan taistelukentillä ja avata jälleen keskustelut Venäjän kanssa. Keskiviikkona Milley sanoi, että Ukrainan onnistumisista huolimatta Venäjä pitää silti hallussaan noin viidennestä Ukrainasta ja että Ukrainan joukot tuskin saavat ajettua venäläisiä pois kovinkaan pian.

Yli 200 ihmistä otettiin kiinni tai katosi Hersonissa Venäjän miehityksen aikana, sanoo tutkijaryhmä

Sotarikoksia tutkiva Yalen yliopiston ryhmä julkaisi perjantaina raportin, jossa sanotaan, että yli 200 ukrainalaista otettiin kiinni tai katosi Hersonissa sen jälkeen kun Venäjä otti alueen haltuunsa. Conflict Observatory -ryhmä sanoi, että Yalen yliopiston Humanitarian Research Lab (HRL) on dokumentoinut yli 220 katoamista ja ilman oikeudenkäyntiä tehtyä kiinniottoa maalis–lokakuulta.

Raportin mukaan noin neljännestä oli kidutettu ja neljä kuoli pidätysaikana tai pian sen jälkeen.Lisäksi kiinni otetuista noin puolta ei ole vapautettu. Suurimmassa osassa tapauksista tekijöinä olivat venäläisjoukot tai Venäjän turvallisuuspalvelu FSB.

Raportissa sanotaan, että merkittävä osa kiinni otetuista oli asevelvollisuusikäisiä miehiä ja joukossa oli kansalaisyhteiskunnan johtajia, opettajia, virkamiehiä, poliiseja ja toimittajia. Lisäksi kohteina oli Krimin tataareja.

Raportin mukaan esiin on tullut hälyttäviä syytöksiä kuolemien lisäksi muun muassa kidutuksesta, ryöstelystä sekä seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta. Ryhmä sanoo todisteiden osoittavan, että toiminta on ollut suunniteltua.

Raportissa siteerataan lähteitä, jotka kertoivat Hersoniin maaliskuussa saapuneilla venäläisillä olleen listoja nimistä ja rekisterikilvistä. Kohteena olivat ihmiset, joiden venäläiset arvelivat vastustavan heidän läsnäoloaan.

Conflict Observatory on osa HRL:ää, ja se tekee Yhdysvaltain hallinnon tuella yhteistyötä yksityisten tutkimusyhtiöiden kanssa.

Venäjä odottaa taloudellisen tilanteensa heikkenevän ensi vuonna, arvioi Britannian puolustusministeriö

Venäjän valtiovarainministeriö pitänee tämän hetken taloudellisia suhdanteita verrattain suotuisina ja odottaa taloudellisen epävarmuuden kasvavan ensi vuonna, arvioi Britannian puolustusministeriö päivittäisessä raportissaan.

Venäjä teki keskiviikkona kaikkien aikojen suurimman valtion velkakirjojen liikkeellelaskunsa, yhteensä 820 miljardin ruplan eli 13 miljardin euron edestä.

Tämä oli Britannian puolustusministeriön mukaan merkittävää, koska velkojen liikkeellelasku on tärkeä mekanismi puolustusbudjetin ylläpidossa. Venäjän puolustusbudjetti on noussut merkittävästi maan hyökättyä Ukrainaan. Velkojen liikkeellelasku on kallista epävarmoina aikoina.

Venäjä julkisti käyttävänsä kansalliseen puolustukseen tulevana vuonna 5 biljoonaa ruplaa, mikä on yli 40 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021 julkistetussa alustavassa budjetissa.