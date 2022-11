Pia Räihälän kolumni: Miten minusta tuli neulootikko – Käsityö on paluuta perusasioihin

Kun koulun käsityötunnilla piti neuloa minikokoinen villasukka, niin ensimmäinen yritelmäni oli surkea. Ehkä se muistutti etäisesti sukkaa, mutta ratkaisut varsinkin kantapään kohdalla olivat lievästi sanoen luovia. Opettaja komensi tekemään toisen, ja se onnistui jo jotakuinkin oikeaoppisesti.

Olin muistaakseni käsitöissä kasin oppilas, eli en ihan tumpelokaan, mutta lukuaineissa kympin arvoisesti suoriutuvalle oppilaalle kasi oli kauneusvirhe. En sitä kyllä liiemmin yrittänyt paikata. Taisin ajatella stereotyyppisesti, etteivät käytännön aineet ole vahvuuksiani, kun kerran olen hyvä teoria-aineissa.

Oudosti neulepuikot ja virkkuukoukku kuitenkin tarttuivat käteen varsin teoriapainotteisina opiskeluvuosina. Nuorena äitinä ompelin lapsille vaatteita, ja jossain kohtaa harrastin myös kirjontaa ja ristipistoja. Tänä päivänä olen krooninen neulootikko, jonka kaapit pursuavat villasukkia ja neulepuseroita ja joka kylvää niitä myös ympärilleen perheenjäsenille. Mitä haastavampi malli, sitä mieluisampi tehdä. Miten tässä näin kävi?

Jossain kohtaa olen löytänyt itsestäni ehtymättömän luomisvimman, jolle käsityö tarjoaa purkautumiskanavan. On palkitsevaa, kun saa itse aikaiseksi jotain kaunista ja käyttökelpoista. Aivotyöläiselle on myös terveellistä tehdä välillä käsillään jotain, mistä jää pysyvämpi jälki.

Neuloa voi melkein missä ja milloin tahansa, muita ihmisiä häiritsemättä. Huoneita ei tarvitse lämmittää ylettömästi, kun on villavaatteita lämmikkeenä. Jos ei sukulaiselle tai ystävälle keksi oikein mitään lahjaa, niin villasukat yleensä kelpaavat kaikille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mielenterveysviikon alkaessa on paikallaan mainita myös käsityön hyvinvointia edistävä vaikutus. Itselleni on tärkeää ehtiä päivän päätteeksi neuloa edes muutama kerros. Siinä mieli rauhoittuu kaikesta kiireestä ja myllerryksestä, pulssi tasaantuu ja huolenaiheet asettuvat paremmin mittasuhteisiinsa.

Käsillä tekeminen on ihmiselle luontaista, jotain mitä olemme kautta aikojen tehneet mutta josta ehkä olemme osin vieraantuneet teollistuneessa maailmassa. Nyt käsityö on harvemmin pakon sanelemaa, mutta siinä on jotain, mitä nykyihminenkin kaipaa hektisen elämän keskellä. Se on paluuta perusasioihin, hidastamista ja olennaisen äärellä olemista.

Mummuni istui aina keinutuolissa kutomassa sukkia, ja niitä riitti joulupaketteihin koko laajalle jälkikasvulle. Nyt olen itse kutova mummu, jonka sydän läikähtää ilosta, kun saan neuloa lapsenlapsilleni lämmintä ylle. Minä itse, omin käsin, vaatetan rakkaitani, ja jos en voi heitä paljon muulta elämässä suojella, niin kylmältä ainakin.