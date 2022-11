Pääkirjoitus: Nivala hakee veto- ja pitovoimaa maksuttomasta varhaiskasvatuksesta – Lapsiperheisiin on syytä panostaa

Eri puolilla Suomea mietitään, miten saadaan muuttajia, miten työvoimaa, kuinka hankitaan pito- ja vetovoimaa. Nivala on keksinyt ratkaisun, joka tuntuu tepsivän.

Nivalan kaupunki kaupunki otti vuoden alusta käyttöön linjauksen, jonka mukaan varhaiskasvatus on paikkakunnalla ilmaista. Lisäksi perheillä on mahdollisuus hakea Kelalta sadan euron suuruista kotihoidon tuen kuntalisää alle kaksivuotiaasta kotona hoidettavasta lapsesta. Nivalan ratkaisuja kiitetään nyt laajasti.

Yhä useammat nivalalaiset perheet ovatkin vieneet lapsensa päivähoitoon uudistuksen ansiosta. Päiväkotien kantokyky onkin ollut koetuksella, mutta asiaa lähdettiin hoitamaan, kun varhaiskasvatuksesta tuli tieto, että toimitilat eivät riitä.

Kesäkuun puolivälissä kaupunginhallitus linjasi, että tilannetta helpotetaan moduulirakentamisella eli vuokraamalla siirtotiloja Nokelan päiväkotiin Nivalan keskustaan. Kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu arvioi Keskipohjanmaassa, että syyskuun lopussa valmistuneet toimitilat ovat modernit ja upeat sekä palaute on ollut niistä erinomaista (KP 20.11.).

Myöhemmin myös Pirttirannan päiväkodin yhteyteen on vuokrattu siirtotiloja. Ensi viikon torstaina valtuusto käsittelee talousarvioesityksessä Pirttirannan päiväkodin laajennusta.

Kaupunginjohtaja tietää, että asukkaille maksuton varhaiskasvatus on jopa vauhdittanut paikkakunnalle muuttamista. Keskipohjanmaan haastattelema nivalalainen äiti Mirjami Kaarlela kertoo saaneensa palautetta muualtakin siihen tyyliin, että "olisipa meilläkin".

Monella suomalaisella seudulla on työvoimapula. Siksi myös nuorten perheellisten on saatava kannustusta töihin menolle. Päivähoidon lisäksi tarvitaan muitakin palveluita. Perheiden palveluihin panostaessa on löydyttävä myös asuntoja ja tontteja uusille mahdollisille asukkaille. Tontteja on nyt luvassa Nivalassakin.

Vahva kyläkouluverkosto pitää puolestaan kylät elinvoimaisina. On hienoa kuulla uutisia elinvoimasta ja perheisiin panostamisesta.

