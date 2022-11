Nuohoojaa saa odottaa noin viikon, polttopuut alkavat olla jo myyty: "Nyt on semmoinen syksy, etten muista vastaavaa", sanoo kokkolalainen nuohooja



Janne Penttilällä on riittänyt hommia kesästä saakka. Asiakkaat tilaavat nuohouksen, kun he ottavat uusia tulisijoja käyttöön.

Sähkön hinnan nousu on saanut kotitaloudet ottamaan käyttöön tulisijoja, jotka ovat olleet pitkään käyttämättä. Tämä on tietänyt töitä nuohoojille, joiden käyntiä on joutunut odottamaan jopa kuukauden.