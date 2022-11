Juha Honkakosken mielipidekirjoitus: Maksuton varhaiskasvatus vetää työvoimaa

Kommentoin päätoimittaja Tiina Ojutkankaan mainiota pääkirjoitusta Nivalan maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Nivala ei toki ole ensimmäinen kunta, joka on ottanut uudenlaisen näkökulman varhaiskasvatukseen. Tämäkin pyörä on keksitty jo huomattavasti aiemmin muualla. Sen toteutus on yleensä vain poliittisesta tahdosta kiinni.

Enkä näe mitään syytä sille, miksei Kokkolassakin voitaisi toteuttaa tuonkaltaista järjestelyä. Tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä olisi kuitenkin järjestää riittävästi kunnallisia päivähoitopaikkoja niitä tarvitseville lapsiperheille.

Kokkolan sataman keskeinen sijainti logistisena solmukohtana on iso vetovoimatekijä teollisuusyrityksille, jotka hakevat sijoituspaikkaa liiketoiminnalleen. Tätä pitäisi kaupungin päättäjien osata hyödyntää vielä paremmin kilpailussa muiden vastaavien kaupunkien kanssa. Nythän onkin viimeaikaisten uutisointien perusteella alustavasti luvassa suurehkoja investointeja alueellemme, mutta toki voisi olla enemmänkin.

Uudet teolliset työpaikat luovat myös lisää kysyntää palvelualan yrityksille, ja näin ollen myös lisää työpaikkoja sille sektorille. Tokihan me kaikki haluamme, että näistä kaikista työpaikoista syntyvä verohyöty jää Kokkolaan, koska veronmaksutaakan jakaantuminen yhä useammalle mahdollistaa tulevaisuudessa kunnallisveroprosentin alentamisen luonnollista tietä eikä väkisin säästöjä etsimällä.

Kysymys kuuluukin, että riittääkö Kokkolassa osaavaa työvoimaa kaikille mahdollisesti tuleville hankkeille? Villi veikkaus: ei riitä. Todennäköisesti käy niin, että työvoimaa virtaa naapurikuntien alueelta ja pahimmassa skenaariossa näitä projekteja siirretään muualle työvoimapulan vuoksi.

Muualta työssä käyvä työntekijä maksaa veronsa toiseen kuntaan, eikä myöskään hyödytä paikallista elinkeinoelämää siinä määrin kuin jos hän perheineen asuisi Kokkolassa. Yhteisöverotulotkaan näistä yrityksistä eivät ole taattuja, koska ymmärrykseni mukaan yhteisöverotuotto maksetaan sinne missä ko. yrityksen "päämaja" sijaitsee. Huonoimmassa tapauksessa kaupungille jää käteen yritystoiminnan infran rakentamisen ilo.

Kuinka tämä työntekijä – mahdollisine perheineen – houkutellaan Kokkolan kaupungin iloiseksi veronmaksajaksi?

Päivähoidon lisäksi tarvitaan paljon muitakin (laadukkaita) palveluja, joilla saadaan kaupunki houkuttelevaksi muuttokohteeksi. Kunnallisveron tai kiinteistöveron suuruus ei tutkitusti ole mahdollista muuttoa harkitsevien listalla kärkipäässä. Eikä myöskään Kokkola-tuki. Niin suureksi sitä ei voi eikä pidä kasvattaa, että siitä muodostuisi vetovoimatekijä.

Mutta lapsiperheiden ja lasta harkitsevien kannalta ajanjakso lapsen syntymästä aikuistumiseen saakka on – vanhempien työpaikan lisäksi – ehdottomasti se kaikkein tärkein asia mihin kiinnitetään huomiota asuinpaikkaa valittaessa.

Juha Honkakoski

Kokkola