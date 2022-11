Manolis Huukin mielipidekirjoitus: Keskusta on unohtanut maaseudun ihmisen

Helsingin Sanomat julkaisi viimeisimmän puoluekannatusmittauksen keskiviikkona 16. marraskuuta ja kansalaisten tuomio Keskustalle oli selkeä. Puolue sai kansalaisilta historiansa alhaisimman kannatusluvun – 10,1 prosenttia. Selitys näin alhaiselle kannatukselle on selvä. Keskusta on unohtanut hallituksessa maaseudun ihmisen.

Keskusta kylvi epäonnistumisensa siemenet jo keväällä 2019 puolueen lähdettyä punavihreän hallituksen apupuolueeksi ja sellaisena Keskusta on pysynyt. Kuluvan vaalikauden aikana on edistetty useita punavihreiden lempilapsia: ruuhkamaksujen mahdollistavaa lainsäädäntöä, turpeen alasajoa, Suomen maatalouden omavaraisuudelle epärealistisia ja erityisesti myrkyllisiä ympäristötavoitteita.

Mitä ihmettä Keskustalle on tapahtunut? Aiemmin maaseudun ihmisten asiaa ja heidän arvojaan puolustettiin eduskunnassa viimeiseen asti saappaat jalassa! Nyt kaikkeen on antauduttu. Jopa luonnon ennallistamisasetuksen Keskusta on hyväksymässä hallituksessa pitkin hampain.

Onko niin, että aiemmin terveellä kriittisyydellä EU:n kasvavaan valtaan suhtautunut Keskustakin hyväksyy nykyään kaiken Brysselistä tulevan lietteen suomalaisten naamalle hierottavaksi? Kesällä 2021 annettiin periksi elpymisrahastolle, johon suomalaisten veronmaksajien rahoja kupattiin. Nyt Suomen metsät annetaan ilman taistelua Brysselin hallinnoitavaksi. Näin ei voi jatkua.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Uhrasiko Keskusta hallituskiimassaan maaseudun pienet ihmiset maakuntahallinnolle? Siltä se minusta vaikuttaa. Minulle ja Perussuomalaisille kaikissa näissä mainitsemissani rimanalituksissa suomalainen olisi tullut ensin. Henkilökohtaisesti olen edelleen pienen ihmisen ja maaseudun perusturvan puolella. Maaseudun ihmisten asiaa ei saa unohtaa.

Manolis Huuki

valtiotieteen kandidaatti

kaupunginvaltuutettu (ps.), Kannus

eduskuntavaaliehdokas, Vaasan vaalipiiri