Pääkirjoitus: Varhaiskasvatus huutaa jo apua – Yksittäiset tapaukset tuovat ongelmat esille, mutta ratkaisut puuttuvat

Suomalainen varhaiskasvatus on ollut kauan ylpeydenaihe, mutta nyt alalla huudetaan apua. Myös vanhempien kannattaisi olla erittäin kiinnostuneita siitä, millä tolalla asiat ovat.

Kajaanin varhaiskasvatus on ollut lokakuusta asti esillä uutisissa, jotka käsittelevät lasten valjaiden käyttöä. Soppa alkoi kuvista, joissa lapsilla on käytetty tietyissä tilanteissa turvavaljaita.

Kajaanin sivistysjohtaja Mari Lyyra kertoi tiistaina tiedotustilaisuudessa, että asian käsittelyn alettua lokakuussa tilanne käytiin läpi päiväkotien, Kuntaliiton ja aluehallintoviraston kanssa. Tällöin kaupunki tuli siihen johtopäätökseen, ettei lisäselvityksiin ole tarvetta (KS 22.11.).

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on kuitenkin tehnyt selvityspyynnön koskien yhtä päiväkotia. Tilanne ryöpsähti uudestaan keskusteluun Ylen MOT-ohjelman tehtyä siitä jutun. Kajaanin kaupunki aikoo kuitenkin selvittää turvavaljaiden käytön kaikissa päiväkodeissa.

Maanantaina iltapäivällä Kajaanin kaupunki viitaten Ylen uutiseen kertoi, ettei valjaiden käytössä ole kyse henkilöstöpulasta tai liikkumisvapauden rajoittamisesta vaan lasten turvallisuuden varmistamisesta ja valjaiden käyttötilanteet ovat olleet lyhytkestoisia (KS 21.11.).

Kajaanin tapausta on kuitenkin lähdetty tulkitsemaan siten, että sitominen kuitenkin johtuu työvoimapulasta. Ylen A-studiossa esiintynyt varhaiskasvatuksesta vastaava opetusministeri Li Andersson (vas.) kommentoi tapausta maanantaina. Hänen mukaansa ei voi olla niin, että henkilöstöpulan takia rajoitetaan lasten liikkumisvapautta.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöpulasta on puhuttu pitkään. Työskentelyolosuhteet ovat vaikeat eikä palkkaus päätä huimaa. Kuitenkin varhaiskasvatuksen tehtävät ovat vaativat. Työntekijöitä ei saada auki oleviin paikkoihin eikä sijaisiksi, joten tavoitteet ja todellisuus eivät läheskään aina kohtaa.

Hallitus pyrkii korjaamaan työntekijävajetta 6,3 miljoonalla eurolla. Sen avulla lisätään tilapäisesti varhaiskasvatuksen opettajien koulutusta.

Varhaiskasvatuksen lainmuutos tuo oman vaikeuskertoimensa tulevaisuudessa. Päiväkodeissa on vuoden 2030 jälkeen töissä opettajia, sosionomeja ja hoitajia, joilla jokaisella on erilainen koulutustausta ja oma tehtävänsä lapsen hoitamisessa, opettamisessa ja tukemisessa. Nyt ollaan huolissaan siitä, että yhä harvempi sosionomiopiskelija valitsee tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen.

Ratkaisuksi päiväkotien ahdinkoon ei riitä se, että palkataan eläkeläisiä. Jokainen kunta Suomessa toivoo, että lapsia syntyy ja lapsiperheitä muuttaa juuri omalle seudulle. Myös palveluiden on oltava sellaisella tasolla, että lapset ja perheet ovat tervetulleita.

Suomessa tuppaa olemaan tapana, että aikansa päivitellään jotakin ongelmaa kunnes ongelman esiin tuonut yksittäistapaus unohtuu. Näin on tehty myös vanhustenhoidossa ja lastensuojelussa.

Suomalainen varhaiskasvatus on sellainen arvo, jota ei saa päästää rapautumaan. Päiväkodit eivät toimi edes säilytyspaikkoina ilman riittävää henkilökuntaa. Osaavat työntekijät varmistavat, että arvokkailla asiakkailla eli lapsilla on parhaat edellytykset viettää päivänsä hoidossa. Osalle lapsista se on vielä tärkeämpää kuin toisille.

Myös työntekijöillä on oltava mahdollisuudet hoitaa työnsä hyvin.

