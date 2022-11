Antti Savelan kolumni: Mika Aaltola lienee seuraava presidentti – mutta kuka kysyy häntä ensimmäisenä ehdokkaaksi?

Yhteiskuntatieteiden tohtori ja Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola lienee Suomen seuraava presidentti. Ainakin jos sitä kysytään kansalta. Voi tietysti olla, että tätä 52-vuotiasta pienen lapsen isää saattaa kiinnostaa ihan muut asiat. Televisiossa Aaltola on kuitenkin sen verran poliittisesti vastaillut presidenttiuteluihin, että hän olisi mitä ilmeisimmin käytettävissä, jos asiaa kysyttäisiin oikealta taholta ja oikealla tavalla.

En usko, SDP:llä ja vasemmistoliitolla on luovuutta marssia Aaltolan pakeille häntä ehdolle pyytämään. Aaltola olisi kuitenkin kuin taivaan lahja keskustalle, kokoomukselle, perussuomalaisille ja ruotsalaisille saada oma mies Mäntyniemeen.

Minusta on outoa, että lahjakas ja nimen omaan ulkopolitiikassa meritoitunut mies leimataan jollain tavalla median ja television suosikiksi. Sanokaa nyt ihmeessä toinen potentiaalinen ehdokas, jolla on sellainen ansiolista kuin Aaltolalla. Hän opiskellut psykologiaa Columbian yliopistossa ja väitellyt yhteiskuntatieteen tohtoriksi kansainvälisestä politiikasta Tampereen yliopistosta. Tutkimusalana Aaltolalla on ollut Yhdysvaltojen globaali rooli, suurvaltapolitiikka, maailman järjestyksen muutos ja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Lisäksi hän ollut vierailevana tutkijana useissa yliopistoissa mukaan lukien Cambridgessä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Nyt Aaltola on Suomen ulkopoliittisen johdon ykkösneuvonantaja. Televisiossa hän on pistämätön, luennoitsijana karismaattinen. Kunnia kaikkia muita ehdokkaita kohtaan, Aaltola on silti ykköshakija tasavallan presidentiksi – jos hän siis ehdolle suostuu – tai häntä ehdolle älytään pyytää.

Ilta-Sanomien järjestämän kyselyn mukaan Aaltola on jo noussut suosituimmaksi ehdokkaaksi Suomen seuraavaksi presidentiksi vuonna 2024. Presidentinvaalit ovat siis jo ovella. Aaltola toisi myös vakautta suomalaiseen politiikkaan, sillä luulenpa, että Suomesta ei löydy merkittävää poliittiista liikettä, joka ei allekirjoittaisi hänen ulkopoliittisia linjauksiaan. Näin ollen huhtivaalit 2023 eivät tule hidastamaan Aaltolan presidenttitietä.

Suomella ovat olleet hyvät presidentit. He ovat kaikki heijastelleet omaa aikaansa kansakunnan johdossa. Sauli Niinistön valinta oli näin jälkikäteen ajatellen napakymppi. Hänen johdollaan Suomessa ei ole elätelty tuulentupia vaan varustauduttu viisaasti ja asiallisesti kaikkiin mahdollisiin konflikteihin. Siksi meidän ei tarvitse nyt erityisellä tavalla vahvistaa puolustustamme kuten eräs nimeltä mainitsematon länsinaapuri joutuu tekemään.