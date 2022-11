Kino-Keskipohjanmaan blogivieraana Hetki lyö -elokuvan tähti Johannes Holopainen

Johannes Holopainen sai Jussi-ehdokkuuden vuonna 2020. Jokohan Jussi-hetki lyö uusimmasta loistoroolista J-P Valkeapään ensi-iltaelokuvassa Hetki lyö? Näyttelijä on Keskipohjanmaan verkossa ja näköislehdessä ilmestyvän videoblogin vieraana.

Holopainen ylistää näyttelijätovereitaan Outi Mäenpäätä ja Ilkka Heiskasta. Filmintekijäryhmälle tuli lähes ”symbioottinen” suhde, kun Hetki lyön lahjakas ensemble kuvasi filmiä Espanjan Teneriffalla viime vuonna. Näyttelijä valottaa myös Valkeapään, erään suomifilmin omaperäisimmistä ohjaajista, tapaa tehdä elokuvaa. Holopainen paljastaa Kino-Keskipohjanmaan vlogissa senkin, mitä Hetki lyö on merkinnyt hänen urallaan. Tietysti saamme kuulla myös omista elokuva- ja näyttelijäsuosikeista.

Johannes Holopainen nousi suuren yleisön tietoisuuteen eturivin miesnäyttelijänä juuri ennen pandemiaa. Silloin hänet nähtiin metoo-episodielokuvassa Tottumiskysymys (2019). Filminovellin ohjasi Miia Tervo nimellä Yksittäistapaus: Ei mitään hätää. Rooli byrokratian rutiinien loukkuun joutuvana idealistisena asianajajana toi Holopaiselle sivuosaehdokkuuden Jusseissa.

Tämänvuotinen pääosa J-P Valkeapään juuri ensi-iltaansa tulleessa filmissä Hetki lyö pitää Holopaisen entistä tiukemmin Jussi-palkinnon syrjässä kiinni. Aurinkorannikon peräkammarinpoika Vili on uniikki tapaus näyttelijän muutenkin kirjavassa roolikatraassa.

– Vilinä sain todella käyttää mielikuvitusta ja kehoa kameran edessä. Rakentaa hahmon, joka ei vastaa omaa olemustani. Tietenkin rooli on yhteydessä minuun, kun näyttelijänä lainaan sille omia tunteitani ja ajatuksiani. Vili on silti kaukana omasta arkikokemuksestani, sanoo Johannes Holopainen Kino-Keskipohjanmaan vlogihaastattelussa tänään.

– Tällaista olen aina halunnutkin tehdä. Olin tosi innoissani Vilin osasta, kun pääsin soveltamaan siinä erilaisia tekniikoita, myös yhteistyössä maskeeraajan ja pukusuunnittelijan kanssa. Sekä tietenkin ohjaaja J-P Valkeapään. Luin käsikirjoituksen ja olin myyty! Se on hieno, niin tarkka, syvä, mielenkiintoinen, hauska ja koskettava teksti, Holopainen intoilee.

Hetki lyön kuvauksissa Teneriffalla 2021 näyttelijä Johannes Holopainen ja ohjaaja J-P Valkeapää. SAMI KUOKKANEN/ELOKUVAYHTIÖ KOMEETTA

Teatteritaiteen maisteriksi vuonna 2013 valmistunut 34-vuotias on näytellyt melkein puolet elämästään niin teatterissa, televisiossa kuin elokuvissa. Alle kaksikymppisenä Johannes Holopaisella oli Larin vakiorooli sarjassa Sydänjää (2007–2010). Merkittävistä teatterirooleista voi mainita Pirkko Saision ja Jussi Tuurnan oopperanäytelmän Homo! (2011), monologiesityksen Dalton Trumbon Sotilaspojasta (2015) sekä nimiroolin KOM-teatterin näytelmässä Pasi Was Here (2016).

Elokuvissa Holopaisella on Tottumiskysymyksen ohella ollut isoja sivurooleja Tuntemattoman sotilaan (2017) Kariluotona sekä taiteilijamuotokuvassa Helene (2020) Schjerfbeckin sydänystävä Einar Reuterina. Edelleen näyttelijä on hyvinkin ”tv:stä tuttu” sellaisista viime vuosien sarjoista kuin Kalifornian kommando, Rahti ja Kaikki synnit.

Vilin osaa Hetki lyössä voi kuitenkin pitää Holopaisen tähänastisena päätyönä elokuvissa. Muita filmirooleja ovat olleet Juoppohullun päiväkirja (2012), Ruotsalainen hetki (2014), Syysprinssi (2016), Kääntöpiste (2018) ja Hevi reissu (2018).

Suna Vuori kirjoitti Helsingin Sanomissa näytelmästä Homo!, että se ”nostaa esiin kirkkaan uuden tähden, vielä Teatterikorkeakoulussa opiskelevan Johannes Holopaisen. Kuvankaunis nuorukainen vaikuttaa valmiilta mille tahansa estradeille” (HS 23.9.2011). Kauniin pojan roolit näyttelijän uralla päättyvät viimeistään Hetki lyön rähjäiseen Viliin, mutta uusissa estradeissa on vain mielikuvitus rajana.