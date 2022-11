Viiniarvio

Cocci Grifoni Merlo Pecorino Organic Natural 2021, Italia, 14,98 €

Vaikka useimmille valkoviinit ovat menneen kesän herkkuja, niin koetan vielä tuoda niitä esille. Ruoka on kuitenkin se, mikä määrittää tarvittavan viinin, ei vuodenaika. Kuhaa olin jo ostanut ruuaksi ja mieluummin kokeilen sen kanssa valkoviiniä kuin punaista. Italialainen Merlo Pecorino on Marchen alueen valkoinen ja yleensä Pecorino rypäleen kanssa on ollut hyviä kokemuksia.

Sen tuoksu on vähän vaikea määritellä. Tuoksua kyllä on, kun viini hieman lämpenee, mutta kylmänä se on aika pelkkää sitrusta. Myöhemmin mukaan tulee omenaa, persikkaa ja melonia, vähän juuri leikattua ruohoa.

Kypsä ja maultaan pehmeän pyöreä maku on todennäköisesti parhaimmillaan salaattien ja kasvisruuan seurassa.

Maku on sitten astetta parempi. Heti ensin tulee tietty sitrus, mutta aika pehmeänä. Persikka ja kypsä omena tulevat mukaan aika pian. Nyt Pecorino on tehty kypsemmäksi kuin mitä oletin, lähelle tammitettua Chardonnayta, vaikka kyseessä taitaa olla pelkästään alueen maaperästä johtuva ominaisuus. Paneeratut kuhafileet skagenröran kera toimivat ihan ok, mutta silti uskon vahvasti, että tämä olisi parhaimmillaan erityisesti salaattien ja kasvisruuan kanssa. Tämä on oikeastaan raskas viini verrattuna rieslingeihin, silti maukas ja omalla tavallaan hyvä.