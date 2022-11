Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Harry Styles vie pian kaikki roolit

Ärsyttää, kun näyttelijät luulevat osaavansa laulaa ja ryhtyvät sillekin uralle. Kehtaavat vielä onnistua! Onhan tästä keskipohjalaisiakin esimerkkejä.

Ja sitten on toisinpäin. Ajatellaan vaikka Stylesin Harrya. Ja kukapa voisi olla ajattelematta, kun laulaja tulee vastaan kaikkialla: radiossa, televisiossa, lehdissä ja somessa. Nyt elokuvatähtenäkin. Sivuroolit Dunkirkissa, Marvelin Eternalsissa ja pääosat filmeissä Don’t Worry Darling sekä My Policeman todistavat sympaattista lahjakkuutta, jollei vielä valkokankaan säihkettä.

Stylesia on syytetty siitä, että hän hetero-oletettuna mielistelee homoja feminiinisellä esiintymisellä ja nyt My Policemanissa vieläpä esittää heitä. Homotiedetty Francis Lee (God’s Own Country) piti Twitterissä silti tärkeimpänä filmintekijän visiota eikä sitä, kuka mitäkin roolia esittää.