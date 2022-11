Markku Laitisen mielipidekirjoitus: Me istumme kuin elokuvateatterissa katsomassa Ukrainan kansan kärsimystä – ja sallimme elokuvan jatkuvan

Me istumme kuin elokuvateatterissa katsomassa Ukrainan kansan kärsimystä. Näemme räjähdyksiä, sortuvia rakennuksia ja hädissään juoksevia ihmisiä etsimässä suojaa. Kuolleita, itkusta täriseviä lapsia ja vauvan, jonka pommi on silponut.

Koko Eurooppa seuraa tätä kammottavaa "elokuvaa". Olemme Ukrainalaisten puolella.

Haukottelemme, väsymme katsomaan "aina tätä samaa", ja turtumus valtaa mielemme. Me kaikki tiedämme, että on ihan sairasta katsella vierestä, kun lasta pahoinpidellään, tässä on kysymys samasta asiasta.

Me sallimme elokuvan jatkuvan. Eikö tämä ole uskomatonta, että koko maailma istuu katsomossa ja antaa kaiken tämän tapahtua, jälleen kerran.

Markku Laitinen