Alkoholin hinnan kehitys yllättää – Kympin viinipullo maksaa nyt hiivapaketin verran enemmän kuin viime vuonna



Alkon valikoima- ja hankintapäällikkö Anu Koskinen kertoo, että Alko on antanut tavarantoimittajille yhden ylimääräisen mahdollisuuden tarkistaa hintojaan korkean inflaation aikana.

Nopeasti nousseiden elintarvikkeiden joukossa on yksi tuoteryhmä, jossa hintojen nousu on ollut yleiseen inflaatioon nähden jopa maltillista. Kyse on alkoholijuomista, joiden hinnat ovat vuoden aikana nousseet keskimäärin 2,3 prosenttia.