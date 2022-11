Pääkirjoitus: Onneksi me suomalaiset tunnemme olomme turvallisiksi - Huolten keskellä tarvitaan myös iloa

Turvallisuutta tunnetaan jopa aiempaa laajemmin Suomessa. Tämä selviää sisäministeriön suomalaisten turvallisuuden tunteen kehittymistä kuvaavasta seurannasta.

Lokakuussa tehdyssä kyselyssä 83 prosenttia vastaajista kokee elämänsä turvalliseksi. Tämä on suurempi määrä kuin vuonna 2021 (69,5 prosenttia) ja keväällä 2022 (73 prosenttia). Vaikka turvallisuuden tunne on yleisesti korkea, on siinä eroja väestöryhmien välillä. Maaseutualueilla ollaan huolestuneempia kuin kaupungissa ja tähän näkökulmaan on syytä perehtyä.

Demokratiaan kuuluu myös se, että myös luottamus turvallisuusviranomaisiin on pysynyt korkealla, mutta on olemassa myös ryhmiä, joissa näin ei ole. Vastaajista seitsemän prosenttia hyväksyy väkivallan käyttämisen omien tavoitteiden ajamisessa ja kymmenen prosenttia kokee katkeruutta yhteiskuntaa kohtaan.

Nämä tunteet korostuvat väestöryhmissä, joissa on selvästi matalampi turvallisuuden tunne ja luottamus viranomaisiin. Sisäministeriö toteaakin tiedotteessaan torstaina, että edellä mainittujen ryhmien tunnistaminen ja ilmiön ymmärtäminen on oleellista. Katkeruus yhteiskuntaa kohtaan voi saada monenlaisia ilmenemismuotoja.

Myös siihen on kiinnitettävä huomiota, että maaseutualueilla ollaan keskimääräistä huolestuneempia. Sisäministeriön selvityksen mukaan siellä asuvilla korostuvat huoli suunnasta, johon maailma on menossa, omasta taloudellisesta tilanteesta sekä lisääntyvästä maahanmuutosta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomi kuten muukin Eurooppa on kestänyt viime vuosina paljon ja monenlaisia kriisejä. Korona jätti jäljen monella tavalla. Erilaiset rajoitukset, huolet, taloudelliset ja terveydelliset vaikutukset tuntuvat edelleen. Eikä korona ole jättänyt meitä vieläkään.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti kansainvälistä, pohjoismaista ja suomalaista turvallisuusmaisemaa merkittävästi. Ukrainaan kohdistuva sota on meihin kaikkiin kohdistuva sota. Ihmiset tuntevat myötätuntoa ja huolta. Sota on jatkunut jo yhdeksän kuukautta. Se näkyy, vaikuttaa ja järkyttää.

Nyt meidän huolenamme ovat myös energia-asiat ja kasvavat kustannukset. Jälleen kerran on syytä luottaa siihen, että viranomaisemme osaavat ja haluavat ohjeistaa hankalissa tilanteissa. Myös medialla on oma roolinsa välittää näitä ohjeita vaikkapa sellaisia tilanteita varten, jos tulee sähkökatkoja tai muita poikkeustilanteita.

Kansalaisilta vaaditaan yksituumaisuutta ja sietokykyä. Huolen keskellä kannattaa etsiä myös ilonaiheita. Kyllä tästäkin selviydytään.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.