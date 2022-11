Pääkirjoitus: Ammattiopetusta kannattaa kehittää nuorten ja työelämän tarpeisiin – Kaikille etäopetus ei kerta kaikkiaan sovi

Suomalainen ammatillinen koulutus on tärkeää nuorille ja yrityksille. Siksi on välttämätöntä, että koulutus vastaa kaikkien osapuolten tarpeisiin. Suomessa on kroonista pulaa ammatillisen koulutuksen saaneista osaajista. Parhaimmillaan koulutuksen järjestäjät tekevät yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja toisin päin.

Ammattilaisia tarvitaan, mutta ammattiin opiskelevien nuorten tyytyväisyys opetuksen laatuun on ollut laskusuunnassa jo kuudessa peräkkäisessä selvityksessä. Tuoreen Amis-kyselyn mukaan enää 69 prosenttia opiskelijoista kokee opetuksen laadun ja määrän hyvänä. Vielä vuonna 2016 opetukseen tyytyväisten osuus oli 88 prosenttia (KP 26.11.). Amis-kyselyn on tehnyt Suomen opiskelija-allianssi Osku ry, ja tuloskin on valtakunnallinen.

Opiskelijajärjestössä tiedetään, että riittävän lähiopetuksen puute aiheuttaa paljon tyytymättömyyttä. Luokkaopetuksen sijasta keskitytään itsenäiseen opiskeluun joko luokkahuoneessa tai etänä. On selvää, että itsenäinen opiskelu ei sovi kaikille. Opiskelu on myös yhteisöllistä toimintaa, jossa opettajien, henkilökunnan ja opiskelukavereiden tapaamisella on merkitystä. Vuorovaikutus on osa prosessia työssä ja koulussa.

Opettaminenkaan ei ole pelkästään tietyn oppiaineen kouluttamista vaan kommunikointia, ajatustenvaihtoa ja jopa kasvatusta tulevaa elämää ja aikuisuutta varten. Ammatillisten opettajien työ voi olla hyvinkin vaativaa.

Elokuussa tuli voimaan laki, jonka mukaan yhtä opetuksen ja ohjauksen määrän on oltava vähintään 12 tuntia yhtä osaamispistettä kohti. Sopivaa määrää on syytä pohtia, koska opiskelijoillakin taustat ja tarpeet ovat monenlaiset. Jo perusasioiden kuten luku- ja kirjoitustaidon taso vaihtelee. Varmasti sama koskee motivaatiota.

Ammatillisen koulutuksen uudistus tuli voimaan neljä vuotta sitten. Palaute on ollut myönteistä ja kielteistä. Kauppakamarin tuoreessa kyselytutkimuksessa puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä kokee vastavalmistuneiden ammattiosaamisen heikentyneen. Kun koulutukseen on rahaa aiempaa vähemmän, se ei voi olla vaikuttamatta lopputulokseen.

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen sanoo, että vastuu on kouluilla ja työpaikoilla. Hän pitää hyvänä sitä, että koulutusta on viety yhä enemmän työpaikoille, mutta hänen mukaansa nuoria ei voi jättää ilman riittävää tukea ja ohjausta työpaikallakaan (KP 26.11.).

Työharjoittelu on tärkeä osa nuorten koulutusta ammattiin ja työelämään yleensä. Jokainen kohtaaminen ja vaivannäkö vaikuttavat siihen, millainen mielikuva työstä ja työssä olevista ammattilaisista syntyy. Myös aikuiset opiskelijat tarvitsevat ohjausta vaikka työelämän valmiudet ovatkin usein toisenlaiset kuin ensimmäistä ammattiaan opiskelevilla.

Opiskelijoiden näkemyksiin ammatillisen koulutuksen korjauskohteista on syytä suhtautua vakavasti. Etäopetuksen hyviä puoli ei saa samaan aikaan heittää hukkaan. Osalle opiskelijoista luokkahuoneopetus sopii hyvin. Toisten ominaisuuksiin ja elämäntilanteeseen etäopetus tarjoaa mahdollisuuden vaihtaa alaa ja ylipäätään opiskella. Hyviä ammattilaisia tarvitaan ja on hienoa, että opiskelu on mahdollista omalla kotiseudulla kuten esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla ja Kalajokilaaksossa.

