Vanhemman lehtorin mielipidekirjoitus: Opetusalan työehdot ovat täynnä muinaisjäännöksiä ja erikoisuuksia

Kirjoitan tämän nimimerkillä, koska voin saada vihat niskaani. En tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa vai molempia? Näytin äidilleni palkkakuittiani: äitini sanoi, ettei ymmärrä pätkääkään.

Vuosien varrella on palkkakuittiin tullut vain lisärivejä. Peruspalkka, TVA-lisä (työn vaativuuden arviointi), TVA-palkanosa, vuosisidonnaiset osat (ent. ikälisät), tuntiopetuspalkkio, ateriaetu ja sitten veroerittelyt loppuen nettoon. En tiedä, milloin palkkakuittiin tulisi järkevyyttä ja selkeytetään.

Opetusvelvollisuus (opv) on tabu, josta ei saisi puhua ainakaan kovin äänekkäästi. Opv-järjestelmä jakaa oppiaineet ja palkkauksen eriarvoiseen asemaan. Opv tarkoittaa sitä, paljonko tunteja pitää olla lukuvuoden aikana, jotta saa peruspalkan.

Luokanvalvoja ja ryhmänohjaaja saa yleensä yhden kurssin tai yhden vuosiviikkotunnin korvauksen, ja se on liian vähän ajatellen työmäärää todellisuudessa: 38 tunnin korvaus vuodessa. Joissakin kunnissa se kutistetaan jopa puoleen.

Opetusvelvollisuudet ovat seuraavat: äidinkieli ja kirjallisuus 18 (ennen äidinkielen opettajille maksettiin erikseen ainekirjoitusten korjaamisesta), matemaattiset aineet 21 ja kuvataide 21, tekninen ja tekstiilityö 24, historia ja yhteiskuntaoppi 23, kieltenopettajat 20 ja luokanopettaja 24, liikunta 24, erityisopettaja 24 jne. Tämä systeemi on otettu käyttöön peruskoulujärjestelmään siirryttäessä.

Vieläkään ei ole päästy kokonaisvaltaisempaan palkkausjärjestelmään johtuen aineenopettajaliittojen voimasta. Näihin ei yksinkertaisesti ole haluttu puuttua.

Opetusvelvollisuus-järjestelmän lakkauttaminen loisi selkeyttä opettajan työaikaan, työnkuvaan ja selkeyttäisi näin palkkausperusteita.

Otin yhteyttä kerran OAJ:hin ja kysyin, kuuluuko ruokatauko työaikaan. Opettajilla on opv-järjestelmään perustuva työaika, johon ilmeisesti työaikalakia ei sovelleta. Siis varsin erikoista. Opettaja syödessään on työajalla, vaikka olisi ruokatauko.

Erikoisuus on myös se, että epäpätevä opettaja voidaan ottaa peruskouluun ja lukioon vuodeksi kerrallaan, mutta ammattikouluun kahdeksi vuodeksi kerrallaan, jos on tehtävään soveltuvaa koulutusta.

Viranhaltija, joka ilmoittaa tulevansa töihin heinäkuussa, aiheuttaa sen, että sijaiselle ei makseta palkkaa. Myös joissakin kunnissa on ollut käytäntö, että sijaisen palkanmaksu loppuu kesäkuun alussa, vaikka olisi hoitanut samat tehtävät kuin viranhaltija.

Lukioissa on käytössä LR-tunnit (ns. lukioresurssitunnit). LR-tuntijaon opettajille esittää rehtori ja sen opettajakunta hyväksyy. Tämäkin on ongelma, koska opettajakunta voi päättää jopa kollegansa palkasta. Lukioresurssi määräytyy opiskelijamäärän mukaan. LR-tunnit maksetaan opettajalle luokan ulkopuolisista tehtävistä. Rehtori siis voi vaikuttaa hyvin merkittävästi lukion lehtorin palkkaan. Minusta tässä on selkeä jääviysongelma.

Vanhempi lehtori