Juha Honkakoski potkaisee mielipidekirjoituksessa vastapalloon: Marinin hallitus on tehnyt lukuisia toimia köyhyyden vähentämiseksi akuutisti ja tulevaisuutta ajatellen – Porvarihallitus palaisi leikkauspolitiikkaan

Keskipohjanmaan mielipidepalstalla 29.11. oli jokseenkin kriittinen kysymys liittyen mielipidekirjoitukseeni Köyhyysongelmaa ei korjata sormia napsauttamalla:

Mitä Juha Honkakoski (KP 26.11.) tarkoittaa mielipiteellään, että Marinin johtama ja tulevaisuuteen katsova hallitus on lähtenyt oikeasuuntaisesti liikkeelle ongelmien (lasten ja nuorten pahoinvointi, rikollisuuden kasvu, päihteiden ongelmakäytön lisääntyminen) korjaamiseksi. Siis mitä?? Enpä ole pääministerin kuullut tai nähnyt käyttäneen ääntään ko. ongelmien tilanteesta ja juurisyihin puuttumiseksi.

Nim. Sokeaa palvomista

Koetan seuraavassa vääntää rautalangasta vastauksen tähän nimimerkin kysymykseen. Vaikka en hirveän korkealle arvostakaan nimimerkin takaa puskista huutelua, niin tähän tarjottuun herkulliseen vastapalloon on pakko potkaista.

Nähtävästi nimimerkki ei ole havainnut niitä asioita, mitä Marinin hallitus on tehnyt köyhyyden ja siihen liittyvien muiden ongelmien vähentämiseksi akuutisti sekä ennen kaikkea tulevaisuutta ajatellen.

Esimerkkinä otettakoon maksuttoman opetuksen ulottaminen toiselle asteelle (jota oppositio kritisoi voimakkaasti), joka tarkoittaa suomeksi muun muassa ilmaista opetusmateriaalia toisen asteen opiskelijoille (lukio, ammatillinen koulutus jne.).

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tämä ja muut lapsiperheitä tukevat toimet ovat nimenomaan niitä pitkälle kantavia päätöksiä, joilla annetaan mahdollisimman monelle nuorelle paremmat eväät päästä joskus työelämään kiinni ja tätä kautta myös rakentamaan yhteiskuntaa paremmaksi itselleen sekä myös jälkipolville.

Näin ehkäistään osaltaan myös syrjäytymisen ja köyhyyden tuomia lieveilmiöitä (lasten ja nuorten pahoinvointi, rikollisuuden kasvu, päihteiden ongelmakäytön lisääntyminen) pitkällä tähtäimellä. Voidaankin katsoa, että nämä ovat erittäin tuottavia investointeja tulevaisuuteen.

Marinin hallitus on myös sitonut opiskelijoiden opintorahan indeksiin, millä pyritään paremmin huomioimaan inflaation vaikutusta opintotuen ostovoimaan.

Eläkkeiden indeksijäädytys (Sipilän hallitus jäädytti kansaneläkkeeseen sidottujen eläkkeiden ja tukien korotukset) poistettiin. Eläkkeitä ja työttömyysturvaa korotettiin ja tuon korotuksen lisäksi tehtiin myös pienimpiin tukiin ylimääräinen indeksikorotus. Jopa yrittäjien työttömyysturvaa on parannettu. Työttömien palkkatuen määrärahoja lisättiin.

Subjektiivinen päivähoito-oikeus (jonka Sipilän hallitus muiden leikkausten ohella poisti) on palautettu. Vanhempainpäivärahaa, lapsilisän yksinhuoltajatukea on korotettu, perhevapaita ja perheiden valinnanvapautta on lisätty.

Sanna Marinin johtaman hallituksen aloittamat toimenpiteet köyhyyden vähentämiseksi ovat oikeansuuntaisia vaikkakin hieman haparoivia (johtuen yhden hallituspuolueen vastahankaisuudesta), eivätkä vielä läheskään riittäviä.

Opposition lausuntoihin viitaten on selvää, että jatkossa mahdollinen kokoomuksen johtama porvarihallitus tulee palaamaan Juha Sipilän hallituksen leikkauspolitiikkaan, jolla rikkaat rikastuivat ja köyhät köyhtyivät.

Todennäköisesti päätös toisen asteen maksuttomasta koulutuksesta tullaan perumaan joko kokonaan tai osittain. Indeksijäädytyksiä sosiaaliturvaan (eläkkeisiin, työttömyysturvaan jne.) on varmasti luvassa. Edellytyksiä erilaisten tukien (mm. asumistuki, työttömyysturva) saamiseen tullaan kiristämään ja näitä tukia myös leikkaamaan, joten leipäjonojen kasvulta ei varmastikaan tulla välttymään tulevaisuudessa.

Tästä päätämme kuitenkin lähinnä me äänestäjät. Saamme juuri sellaista politiikkaa kuin vaaleissa haluamme ja ansaitsemme.

Juha Honkakoski

Kokkola