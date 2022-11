Irjalan korttelista on pian vain muisto jäljellä – Kysyimme, mitä mieltä kaupunkilaiset ovat korttelin purkamisesta?

Irjalan korttelin purkutyöt on saatettu lähes päätökseen Pietarsaaren keskustassa. Vanha Blossomin puutalo on jo kadonnut ja huonekaluliikkeestäkin on vain rippeet jäljellä. Ravintolakäytössä ollut vanha puutalo korttelin toisella kulmalla odottaa viimeistä iskua. Jäljelle jää vain asuinkäytössä ollut puutalo, joka on suojeltu.

Purkutyöt herättävät ohikulkijoiden kiinnostuksen kävelykadulla. Monet pysähtyvät hetkeksi todistamaan kaupunkikuvan muutosta.

– Vanha täytyy korvata uudella, se on selvää, mutta minusta huonekaluliike olisi voitu säilyttää. Vanha Blossomin puutalo oli sen sijaan niin huonossa kunnossa, että sen oli syytäkin mennä, sanoo Tor Vesterlund.

Tor Vesterlundin mielestä vanhaa ei kannata turhaan purkaa. Tapio Lehtinen

Hän kertoo asuneensa Pietarsaaressa 92 vuoden ajan. Ensimmäiset muistot korttelista ajoittuvat vuoteen 1943, jolloin hän toimi osuuskaupan juoksupoikana. Silloin kävelykadun kohdalla kulki kanava.

– Kun menin naimisiin, ostin huonekalut Irjalalta, Vesterlund muistelee.

Harald Finne ei jää kaipaamaan korttelin vanhoja rakennuksia. Ne ovat hommansa jo hoitaneet. Finnen mielestä purkupäätös oli oikea.

Harald Finnen mielestä rakennukset olivat jo tehneet tehtävänsä. Tapio Lehtinen

– Irjalan talo oli epäkäytännöllinen, joten sille oli vaikea keksiä käyttöä. Blossomin talo oli vanha ja laho. Riittää kun jäljelle jää asuintalo, se antaa kuvan menneestä, sanoo Finne.

Mats ja Josefin Edström ovat päiväkävelyllä lastenvaunujen kanssa.

– Ei ole suurta väliä, Mats vilkaisee purkutyömaan suuntaan.

– Blossomin talo oli kodikas, joten se olisi voitu säilyttää, Josefin pohtii.

Heli Viitala harmittelee Blossomin vanhan puutalon katoamista. Tapio Lehtinen

HalpaHallin ovesta kävelykadulle astuva Heli Viitala ei jää kaipaamaan Irjalan huonekaluliikettä, mutta Blossomin talo olisi saanut jäädä.

– Se oli söpö ja kivannäköinen talovanhus, sanoo Viitala

Vaasalainen liikemies Heikki Seppälä osti korttelin rakennusliikkeen konkurssipesältä verkkohuutokaupassa 290 000 eurolla kaksi vuotta sitten. Kortteliin rakennetaan kuusikerroksinen liike- ja asuinkerrostalo. Valmista pitäisi olla kesällä 2024.

Asuntoja tulee yhteensä 55, joista 28 menee vuokra-asunnoiksi kaupungin kiinteistöosakeyhtiölle Ebballe.

– Käyttäjäryhmää ei ole vielä päätetty, kertoo Ebban toimitusjohtaja Åsa Björkman.

Viidenteen ja kuudenteen kerrokseen rakennetaan osakeasuntoja vapaille markkinoille. Kiinteistörunkoja tulee kaksi, ja ne yhdistyvät toisiinsa yksikerroksisella rakennuksella.

Otto Malminkadun puolella olevaan runkoon tulee 7 osakeasuntoa, Jakob Centerin puoleiseen runkoon 18 osakeasuntoa. Kuudenteen kerrokseen tulee kaksi suurempaa asuntoa.

– Kiinnostusta on ollut ja piirustuksia on lähetetty monille, mutta myyntitoimintaa ei ole vielä aloitettu. Myynti aloitetaan ensi vuoden alkupuolella, sanoo omistajan edustaja Sam Stenberg.

Katutasoon ja toiseen kerrokseen tulee 1 800 neliötä liiketilaa.

– Liiketiloista jo puolet on vuokrattu. Sinne siirtyy Osuuspankki ja kävelykadun puoleisista tiloista käydään neuvotteluja, kertoo Stenberg.