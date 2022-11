Koulukeskuksen alueen kehittämistä jatketaan Toholammilla – Oppilasmäärän laskusta johtuen kunnassa aloitetaan kuitenkin keskustelu ja selvitys kouluverkosta



Toholammin kunnan ensi vuoden budjetti on 91 400 euroa ylijäämäinen. Viemäriliikelaitoksen tulos on saman verran alijäämäinen, joten Viemäriliikelaitos mukaan luettuna ensi vuoden budjetti on laadittu nollatulokseen.