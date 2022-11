Pääkirjoitus: Uudet sähkölaskut ja tuleva talvi hermostuttavat ihmisiä, ja se on ymmärrettävää

Energian hinta ja suomeksi sähkölaskun suuruus hirvittävät ihmisiä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan vajaa vuosi sitten sai aikaan mullistuksia, jotka koronan jälkeen heijastuvat hyvin moniin asioihin. Nyt ihmiset ovat aidosti huolissaan omasta arjen taloudestaan.

Tulevan talven sähkönkulutus ja sitä seuraava sähkölasku on varmasti useimpien mielessä. Arviot siitä, miten paljon eläminen kallistuu entiseen verrattuna, vaihtelevat.

Keskipohjanmaan haastattelema grilliyrittäjä Kari Natri kuvailee hintashokkia puhumalla köyhyydestä ja vararikosta. Hän itse on onnekseen neuvotellut kolmeksi vuodeksi edullisen sähkön hinnan, mutta kaikki eivät ole tehneet niin.

Kannuslainen Olavi Perttula pitää tilannetta vakavana (KP 30.11.). Ensi vuoden tarjouksen hyväksyminen tarkoittaisi hinnan moninkertaistumista, joten klapeilla lämpiävä varaava takka ja muut varusteet ovat kullanarvoisia.

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juhana Beurling-Pomoell on tutustunut erilaisiin malleihin hinnoitella sähkön kulutusta. Kuluttajaliitossa pidetään hyvänä Kokkolan mallia, jossa kaupungin omistama sähköyhtiö tarjoaa näissä oloissa kohtuuhintaista sähköenergiaa hintakatolla. Kuluttajaliiton pääsihteeri pitää Kokkolan mallia parhaana. Hänen mukaansa positiivista on muun muassa se, että Kokkolan tarjous on toistaiseksi voimassa oleva. Kuluttaja voi vaihtaa tuotetta, jos hinta ei ole enää kilpailukykyinen (KP 30.11.).

Ihmiset ovat eri paikkakunnilla ja eri yhtiöiden asiakkaina eriarvoisessa asemassa. Yhteistä kaikille kuluttajille on huoli siitä, miten rahat riittävät sähkölaskuun. Tässä mittakaavassa ei laskuhuolia olisi osattu mitenkään ennakoida viime marraskuussa tai paljon myöhemminkään.

