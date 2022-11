Jääolosuhteet ovat vuosien mittaan muuttuneet: "Vanha tieto siitä, mihin aikaan mikäkin paikka jäätyy, ei ole luotettava"



Ihmisiä liikkuu jo jäillä, vaikka jäätilanne on hyvin hutera vielä Kokkolan korkeudella. – Öjan- ja Luodonjärvellä ihmisiä on jo liikkunut jäällä, ja merenlahdissakin ilmeisesti on jo sen verran jäätä että sielläkin on liikuttu, kertoo pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselta.