Oikaisu sähkököyhyyttä käsittelevään juttuun

Keskipohjanmaan verkkolehdessä ja printtijutussa 30.11. käsiteltiin korkean sähkön hinnan tuomia ongelmia. Kerroimme jutussa virheellisesti, että sähkötukea myöntää kunnan sosiaalitoimisto. Todellisuudessa sähkötukea myöntää Kela. Ensisijainen tukimuoto korkeaan sähkönhintaan on sähkövähennys verotuksessa. Ne joilla tulot ovat niin pienet, että he eivät voi hakea täysimääräistä sähkövähennystä verotuksessa, voivat hakea sähkötukea Kelasta. Sähkötuki on väliaikainen, ja sitä voi hakea vain tammi-huhtikuussa 2023 syntyneistä korkeista sähkölaskuista.