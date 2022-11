Venäjän television iso propagandakanava kuuluu yhä DNA:n kanavapakettiin – Putinin valeuutisia välitetään Suomessa "viranomaisasiakkaiden toiveesta"



Venäjän Ykköskanavan uutiset muistuttavat ulkoisesti tavanomaista uutislähetystä. Sisältö on kuitenkin huolella tarkastettua ja valvottua propagandaa. Venäjän hyökkäyssodasta syy vyörytetään poikkeuksetta ukrainalaisten niskaan tai länsimaille.

Tietoliikenneyhtiö DNA tarjoaa edelleen Suomen kaapeli-tv-kanavapaketissaan Venäjän ykköskanavaa eli Channel One Russiaa (Pervyi kanal). Venäjän hallituksen maailmankatsomusta pönkittävä kanava on maansa katsotuimpia ja laajimmin näkyviä, ja sen merkitys presidentti Vladimir Putinin hallinnon valetodellisuuden levittäjänä on ratkaiseva.