Pääkirjoitus: Keskusta valitsi poltetun maan taktiikan – kannatuskriisi sai puolueen laittamaan päälle epätoivoisen vaihteen

Maassa aletaan olla asiallisesti tilanteessa, jossa vallassa ei ole Sanna Marinin (sd.) johtama normaali poliittinen hallitus, vaan juoksevia asioita hoitava toimitusministeristö. Pian ei ehkä sitäkään.

Keskustan puheet siitä, että Ukrainan sodan varjostamassa epävarmassa tilanteessa maassa pitää olla toimintakykyinen hallitus ovat kuin tahroja paperilla, kun puolue samaan aikaan äänestää hallituksen esityksiä ja moppaa politiikan vakiintuneilla pelisäännöillä eduskunnan käytäviä.

Kysymys on hyvin yksinkertaisesta asiasta, jonka jokainen tolkuissaan oleva kansalainen näkee ja ymmärtää. Keskustan painajaismaiset kannatusluvut ovat johtaneet tilanteeseen, jossa puolue on ottanut käyttöönsä poltetun maan taktiikan.

Hallituskumppanien kiukku on totta kai osattu ottaa huomioon, kun Helsingin Apollonkadulla on pidetty kriisipalavereita. Sillä ei ole mitään väliä, kun keskustan tavoitteena on vain ja ainoastaan täydellisen katastrofin välttäminen huhtikuun alun (2.4.) eduskuntavaaleissa.

Keskusta koettaa epätoivon vimmalla repiä irti kaiken mahdollisen kannatuksen.

Täydellinen katastrofi olisi tuoreimpien kannatuslukujen toistuminen vaaleissa eli putoaminen kymmenen prosentin puolueeksi. Vapaassa pudotuksessa olevalle puolueelle tuo kymmenen prosenttiakin saattaa tehdä tiukkaa.

Välttämättä politiikkaa seuraavatkaan eivät osaa mieltää keskustan ja sen kannatuksesta viimekätistä vastuuta kantavan valtiovarainministeri Annika Saarikon pakahduttavaa ahdinkoa. Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa keskusta kirjasi 13,8 prosentin kannatuksellaan sataan vuoteen kehnoimman tuloksensa. Nyt mielipidetiedusteluissa kannatus on keikkunut monta prosenttiyksikköä historiallista pohjanoteeraustakin alempana.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Keskustassa ei ajatella, että siirtyminen käytännössä oppositioon johtaisi hallitusmahdollisuuksien häviämiseen. Sillä ei ole mitään väliä.Kymmenen prosentin kannatuksella ei todellakaan istuttaisi yhtään mihinkään neuvottelupöytään. Eikä kyllä viime vaalienkaan noteerauksella.

Keskustan johto on linjansa valinnut. Se koettaa epätoivon vimmalla repiä irti kaiken mahdollisen kannatuksen – joka sekin on nykylinjalla ns. herrassaan – ja on valmistautumassa nuolemaan haavojaan seuraavat neljä vuotta oppositiossa. Tässä taktiikassa ystävät voi hyvin uhrata.

Keskustan kannalta jälkiviisautta, joka ei neljä kuukautta ennen eduskuntavaaleja auta yhtään, mutta lähtö edellisvaalien jälkeisen massiivisen tappion jälkeen hallitukseen oli kolossaalinen virhe. Siitä keskusta maksaa nyt poliittista hintaa raskaimman jälkeen.

Tragikoomista, että oikeasti keskusta ei alun alkaen edes tavoitellut keväällä 2019 hallitukseen pääsyä. Se latoi pöytään tavoitteet, joiden ei pitänyt missään tapauksessa mennä läpi. Niin vain menivät. Silloinen demaripomo Antti Rinne olisi todennäköisesti hyväksynyt keskustan vaatimuksen tehdä kekrijuhlasta kansallinen liputuspäivä.

Aivan oma juttunsa, toteuttaako poltetun maan taktiikka keskustan tavoitteen edes vaalitappion minimoimisesta. Siitä ei ole minkäänlaisia takeita. Toisaalta menetettävää ei juuri ole. Samalla tavalla kuin epätoivoiset ihmiset turvautuvat hädässään epätoivoisiin ratkaisuihin, niin tekevät näköjään myös poliittiset puolueet.

Harjoittaako keskusta tällä hetkellä isänmaan edun mukaista politiikkaa, on äänestäjien arvioitavissa oleva asia. Keskustan vinkkelistä se vain on juuri nyt vähemmän tärkeä kysymys, jos tärkeä ensinkään. Muuhun johtopäätökseen ei voi tulla.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.

Lue myös:

Jukka Aniaksen uutisanalyysi: Historiallisen kehnot kannatusluvut ovat asettaneet keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon hirmuiseen paineeseen