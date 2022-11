Pietarsaarelaiselle ukille omistettu teos voitti lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandian – Kaunokirjallisuuden Finlandia-voittaja kuvaa kouluväkivaltaa

Ei tullut lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkintoa Pietarsaareen, mutta tavallaan myös tuli.

Ehdolla oli pietarsaarelainen kirjailija Ellen Strömbergin nuortenromaani Vi ska ju bara cykla förbi – Mehän vaan pyöräillään siitä ohi. Teoksen on suomentanut Eva Laakso.

Hän ei kuitenkaan yltänyt ykköseksi. Voiton vei Sofia Chanfreaun saturomaanillaan Giraffens hjärta är ovanligt stort (Schildts&Söderströms). Suomeksi kirja on ilmestynyt nimellä Kirahvin sydän on tavattoman suuri. Kirjan on suomentanut Outi Menna.

Kirja on omistettu Chanfreaun ukille Pietarsaaresta. Nyt jo edesmennyt äidinisä oli väsymätön tarinankertoja, jolle tärkeämpää oli hyvä tarina kuin se, mikä on ihan oikeasti totta ja todellisuutta.

Kirjassa esiintyvä isoisä Hektor muistuttaakin kovasti pietarsaarelaista ukkia. Hektor nauraa lähes koko ajan, kultaiset poskihampaat kiiltäen, ja häneltä saattaa kysyä mitä vain. Vaikka vastaus on joskus hieman epäselvä, sellaisen saa aina, ja yleensä korkojen kera.

Chanfreau pokkasi palkinnon heti esikoisteoksellaan. Hänelle oli itsestään selvää, että hän kirjoittaa nimenomaan lapsille – toki niin, että teoksen maailma maittaa itsellekin.

– Olen aina pitänyt saduista, fantasioista ja mytologioista.

Kirjan Finlandia-ehdokkaaksi valinnut raati kehui "maagista realismia sisältävän romaanin vievän paikkoihin ja tunnelmiin, joissa väreilee jotain harvinaista ja hienoa".

Palkinnon saajan valitsi näyttelijä, juontaja ja luokanopettaja Ernest Lawson.

Lasten- ja nuortenkirjallisuudelle Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 1997. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa.

Chanfreaun teos on ehdolla myös ruotsinkielisen Runeberg Junior -palkinnon saajaksi. Ehdokkaina on yhteensä viisi suomenkielistä ja viisi ruotsinkielistä kirjaa. Tämä palkinto jaetaan ensi helmikuussa.

Iida Rauma voitti kaunokirjallisuuden Finlandian. Roni Lehti

Lapsiin kohdistuva sorto, kouluväkivalta ja ekokatastrofi. Kirjailija Iida Rauman tuorein romaani, kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saanut Hävitys - tapauskertomus (Siltala), käsittelee suuria, hankalia aiheita linkittäen ne kaikki toisiinsa.

Ennen kaikkea teos on kuvaus kouluväkivallasta ja sen kauas ulottuvista seurauksista. Romaani on fiktiivinen, mutta päähenkilö A:n kokemukset kouluväkivallasta pohjautuvat Rauman omiin kokemuksiin 1990-luvun Kaarinassa.

Aiheesta kirjoittaminen ei ollut helppoa, ja Rauma kertoo yrittäneensä kirjoittaa siitä jo teini-ikäisestä asti.

– Kerta toisensa jälkeen yritin mennä kohti tätä tematiikkaa ja kerta toisensa jälkeen törmäsin siihen, että se on jotain, mistä ei oikein voi kirjoittaa, että se tuntuu jotenkin pienenevän ja muuttuvan yhdentekeväksi, hän kertoo STT:lle.

Juuri sitä hän ei halunnut. Hän ei halunnut kirjoittaa "kivaa koulukiusaamiskirjaa", vaan siitä, miten lapsiin kohdistuva sorto on painava ja vakava asia.

– Kun yrittää kuvata lapsen kokemusta, se hirvittävän helposti muuttuu mitättömän ja lapsellisen kuuloiseksi, ehkä ihan kivaksi ja liikuttavaksi, mutta jotenkin yhdentekeväksi. Minulla oli ihan hirvittävä kankeaminen kirjan kirjoittamisessa, että lapsen kokemuksen kuvaukselle ei kävisi tätä pienenemistä.

Poikkeuskirjallisuus on Tieto-Finlandian vieneen Ville-Juhani Sutisen oma termi. Tommi Anttonen

Tietokirjallisuuden Finlandian sai termin poikkeuskirjallisuus lanseerannut kirjailija ja kääntäjä Ville-Juhani Sutinen. Hän voitti palkinnon teoksellaan Vaivan arvoista: esseitä poikkeuskirjallisuudesta (Avain).

– Poikkeuskirjallisuus kuvaa tässä sitä, että on aika paljon kirjallisuutta, jota ei yleensä tunneta kovin hyvin ja joka myös samaan aikaan, ei välttämättä siihen liittyvistä syistä, mutta usein nimenomaan siihen liittyvistä syistä, on muodoltaan erikoista, Sutinen kertoo.

Teoksessaan Sutinen käsittelee pitkiä kirjoja, mutta myös kokeilevia, niin sanotusti vaikeita kirjoja. Niissä on jotain poikkeuksellista valtavirtakirjallisuuteen nähden. Mukaan on valikoitunut 13 kirjaa.

Sutisen suurennuslasin alla ovat muun muassa Fjodor Dostojevskin Karamazovin veljekset, Irmari Rantamalan Harhama, Ilja Ehrenburgin Ihmisiä, vuosia, elämää ja Dorothy Richardsonin Pilgrimage.