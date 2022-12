Pääministeri Marin: Keskustan toiminta ei herätä luottamusta hallituskumppaneissa eikä omassa eduskuntaryhmässäni

Sydney/Helsinki

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ei sanoisi hallituksen olevan poikkeuksellisessa kriisissä, mutta tilanne on hänen mielestään hyvin epätavanomainen.

Uudesta-Seelannista kesken virkamatkansa hallituksen tilannetta toimittajille kommentoineen Marinin mukaan keskustan toiminta ei herätä luottamusta hallituskumppaneissa eikä Marinin omassa eduskuntaryhmässä.

Keskusta on toiminut Marinin mielestä poikkeuksellisella tavalla eli hakenut oppositiosta tukea ja sivuuttanut hallituskumppanit. Keskusta hyppäsi tiistaina ympäristövaliokunnassa opposition rinnalle muuttamaan hallituksen aiemmin sopimaa esitystä luonnonsuojelulaista. Puolue äänesti muutoksista yhdessä kokoomuksen ja perussuomalaisten kanssa. Hallitus oli antanut lakiesityksen eduskuntaan yksimielisenä toukokuussa.

– Ymmärrän hyvin sen, että hallituskumppanien kuin myös oman ryhmäni luottamus keskustan toimintaa kohtaan horjuu sen vuoksi, että hallituksen yhteisistä pelisäännöistä ei ole pidetty kiinni. Tuo eduskunnan valiokunnassa nähty tapa toimia ei edusta sitä, mitä me olemme yhdessä sopineet, Marin sanoo.

"Keskustalla ei ole erivapauksia"

Pääministeri sanoo kysyneensä keskustan puheenjohtajalta, valtiovarainministeri Annika Saarikolta luonnonsuojelulaista hyvinkin monta kertaa kuluneiden viikkojen aikana.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Kysynyt aivan suoraan, millä tavalla keskusta aikoo tässä toimia, ja tähän asti minulle on kerrottu, että ei mitään sellaista tietoa ole, että keskustan eduskuntaryhmä toimisi muulla tavalla kuin minkä esityksen hallitus on eduskuntaan vienyt, Marin sanoo.

– Mutta olen kyllä aistinut, että tässä on ollut keskustan eduskuntaryhmällä kysymyksiä, varmasti painetta toisin toimia. Mutta sehän ei ole mikään peruste ja syy livetä niistä hallituksen yhdessä sopimista pelisäännöistä, että jokin kysymys on ryhmälle vaikea.

Marin painottaa hallituksessa olevan aina kysymyksiä, jotka voivat olla eri ryhmille vaikeita, mutta hallitustyöskentelyyn kuuluu se, että asioista sovitaan yhdessä ja päätösten takana seistään, vaikka se ei olisi itselle kaikkein mieluisin asia.

– Näin on kaikkien hallituspuolueiden osalta, eikä keskustalla voi olla tässä minkäänlaisia erivapauksia, hän summaa.

Keskustan Saarikko sanoi tänään STT:lle, ettei keskusta aio perääntyä luonnonsuojelulaista muodostamastaan kannasta.

Pelisääntökeskustelua tiedossa ensi viikolle

Pääministerin mukaan keskustan toiminta pistää pohtimaan hallituksen työskentelyn tilaa ja asiasta käydään keskustelu ensi viikon alussa. Marinin mukaan tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun hallituksen sisällä joudutaan käymään pelisääntökeskusteluja.

Marin myöntää, että aikataulut ovat hankalat keskustelun järjestämiselle. Marin palaa itse vasta viikonloppuna virkamatkaltaan Uudesta-Seelannista ja Australiasta. Keskustan puheenjohtaja Saarikko puolestaan on alkuviikosta edustamassa hallitusta Euroopan valtiovarainministerien euroryhmän kokouksessa.

– Heti kun pystymme, järjestämme viisikon yhteisen kokouksen, jossa tulemme käymään keskustelua hallituksesta, hallituksen työskentelystä, yhden hallituspuolueen toiminnasta, keskustan toiminnasta tässä tapauksessa. Toivon mukaan löydämme yhteisiä näkemyksiä, pystymme vahvistamaan luottamusta, Marin sanoo.

– Mutta on sekin ihan rehellisesti sanottava, että ei tämä keskustan toiminta luottamusta tällä hetkellä herätä. On vaikea tällä hetkellä luottaa siihen, että jos tänään jostakin sovitaan, se huomenna vielä pitää, hän kuitenkin jatkaa.

Tämä aiheuttaa Marinin mukaan hallituksen sisällä vaikeuksia työskentelyyn ja käytännön asioiden hoitamiseen.

– Mikäli hallituskumppanin sanaan ei voi luottaa, tilanne on hyvin kimurantti.

Ongelmia ilmeni kannatusgallupien jälkeen

Marinilta kysyttiin mielipidettä siihen, kuinka tilanne vaikutti alkaneen kriisiytyä juuri hänen lähdettyä virkamatkalleen.

– En minä osaa arvioida tätä aikayhteyttä, että onko siinä sattumaa tai muita tekijöitä. Todennäköisesti kyse on ollut vain eduskunnan käsittelyaikataulusta. Valiokunta on tuolloin käsitellyt tätä asiaa sattumalta todennäköisesti juuri samaan aikaan, kun itse olen ollut matkalla enkä ole ollut tavoitettavissa, Marin arvioi.

Marinilta tiedusteltiin myös, lähtikö kaikki hallituksen sisällä aiemmin tänä syksynä välejä hiertäneestä saamelaiskäräjäkysymyksestä vai oliko ongelmista merkkejä jo aiemmin. Pääministerin mukaan jo ennen saamelaiskäräjälakiesitystä tuli ilmeiseksi, että useat asiat tulevat olemaan loppukauden aikana vaikeita keskustalle.

– Tämä ajoitus osui siihen, kun noita viimeisimpiä gallupeja tuli mediassa julki, ja tuolloin pöydälle tuotiin keskustan toimesta useita vaikeita kysymyksiä, Marin tarkentaa.

Hänen mukaansa tuolloin tuli kysymyksenä esille myös se, onko joitain lakihankkeita, jotka voisivat aiheuttaa keskustalle eduskunnan päässä ongelmia. Tähän pyydettiin Marinin mukaan puolueelta vastauksia jo viikkoja sitten, mutta näitä ei ole suoraan saatu.

– Nyt me näemme, että valiokunnassa näitä ongelmia on ollut, ja siellä ei ole pidetty niistä hallituksen esityksistä kiinni, mitä olemme yhdessä antaneet. Eli kyllä tämä kaikki on jo alkanut viikkoja sitten.

Marinin käsityksen mukaan keskustalla on paljon paineita suhteessa kannatukseen ja siihen, että jotkut esitykset ovat olleet hankalia joko eduskunnan tai hallituksen päässä.

– Sekään ei oikeuta tietenkään sitä, että voidaan yhteisiä pelisääntöjä rikkoa tai toimia hallituskumppanina miten lystätään, Marin sanoo ja peräänkuuluttaa hallituskumppanien kunnioittamista.