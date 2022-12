Pääkirjoitus: Rannikon merellisyys ansaitsee nykyistä enemmän huomiota – Ruotsista on aika lyhyt matka Kokkolaan vettä pitkin

Kolme kokkolalaista veneilyseuraa palkittiin syksyn Veneilygaalassa Vuoden kouluttajaseuroina. Tämä on hieno tunnustus perinteikkäille seuroille: Kokkolan Purjehtijat, Kokkolan Venekerho ja Gamlakarleby Segelförening.

Seurat yhdistivät voimansa ja järjestivät viime keväänä ensimmäistä kertaa yhteisen veneilijäkurssin. Se oli menestys, eikä se jäänyt Suomen kattojärjestö Suomen Purjehdus ja Veneily ry:ltä (SPV) huomaamatta kuten Keskipohjanmaan jutussa kerrottiin.

Kokkolan Purjehtijoiden kommodori Ilkka Luoto kuvaili yhteistyötä sanomalla, että seurat yhdistivät paikallisen osaamisen ja saivat aikaan käyttökelpoista jälkeä.

Veneily on laji, joka pikemminkin piristyi kuin laantui koronakesien aikana. Seuroissa tiedetäänkin, että nyt eivät halua veneillä ainoastaan sellaiset, joilla on aiempaa taustaa vaan mainio ulkoilmalaji on saanut myös uusia ystäviä.

Veneilyssä ei pelkkä into riitä. Tarvitaan hyvät perustaidot, turvallisuuteen kuuluvien asioiden pitää olla hallinnassa, ja viisas aloittelija kuuntelee kokeneempien neuvoja. Aina ei tarvita omaa venettäkään vaan esimerkiksi kokeneet purjehtivat voivat ottaa kokemattomia miehistöön. Veneen hankinta voi luonnollisesti olla myös rahakysymys.

Turvallinen veneily- ja purjehdusharrastus edellyttää taitoja. Kansalaisopiston saaristolaivurikurssit ovat vuosia olleet hyvin suosittuja. Nyt valtakunnallisesti palkitut kokkolalaisseurat suunnittelevat jo uutta kurssia kevääksi. Jos viime kevään nuottien mukaan mennään, se tarkoittaisi yhdeksää luentoa kevätkuukausina, Suomen Purjehdus ja Veneilyn tarjoamaa tenttiä sekä kesäkuun puolella suoritettua käytännön harjoittelua ja näyttökoetta.

Yksi toivomus Kokkolan Purjehtijoiden kommodorilla on. Että merikaupunki Kokkola hyödyntäisi valttikorttiaan enemmän ja osallistaisi ihmisiä merellisten aktiviteettien pariin. Tähän kaupungilla on varmasti kiinnostusta. Kokkolasta on Ruotsiin varsin lyhyt merimatka. Yhtä lyhyt se on ruotsalaistenkin tehdä kesäretkiä meidän rannikollemme.

