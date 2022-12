Keskustan Keski-Pohjanmaan piirihallituksen vastine Keskipohjanmaan pääkirjoitukseen ja päätoimittajan vastaus vastineeseen

Keskipohjanmaa-lehden pääkirjoitusKeskusta valitsi poltetun maan taktiikan – kannatuskriisi sai puolueen laittamaan päälle epätoivoisen vaihteen (KP 30.11.) on hyvin valitettava rimanalitus. Jukka Aniaksen kirjoituksessa maalataan mielikuvia ja salaliittoteorioita, joita vastuullinen media ei normaalisti antaisi julkaista normaalina mielipidekirjoituksenakaan.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaa-lehden omien sanojen mukaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Hilla Groupin hallitus on hyväksynyt 7.5.2021 periaatelinjasta mm. seuraavaa: ”Lehti edistää sananvapautta ja avointa, erilaisia näkemyksiä kunnioittavaa keskustelua. Lehti toimii sillanrakentajana alueellista identiteettiä vahvistaen. Keskipohjanmaa toteuttaa myös lehdelle perinteisesti kuulunutta sivistystehtävää. Lehden linja ilmenee pääkirjoituksesta. Keskipohjanmaan journalismi on luotettavaa, tasapuolista, suvaitsevaa ja riippumatonta.”

Valitettavasti on todettava, että vihaa tihkuvaa ja populismin keinoilla tuottamaa mielipiteilyä ei voi millään kriteerillä pitää kunnioittavana keskustelunavauksena – tasapuolisuudesta, suvaitsevaisuudesta tai riippumattomuudesta puhumattakaan.

Kirjoitus käsittelee ja paisuttelee Suomen nykyhallituksen työn kriisiytymistä puhtaasti omien tai muualta medioista oppimiensa ajatustensa kautta, joilla ei ole muuta pohjaa kuin kirjoittajan omat virhepäätelmät.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Keskustan eduskuntaryhmän viimeaikaiset, maan hallituksen lakiesityksistä poikkeavat linjaukset pohjautuvat käsiteltävissä olevien asioiden ristiriitaisuuksiin ja siihen kansanvaltamme ydinajatukseen, että vaaleilla valitut kansanedustajat toteuttavat omaa lainsäätäjän tehtäväänsä huolella.

Saamelaiskäräjälaki, EU:n ennallistamisasetus ja luonnonsuojelulaki sisälsivät sellaisia valuvikoja, joihin puuttumatta jättäminen olisi ollut vastuutonta ja olisi esimerkiksi luonnonsuojelulain osalta johtanut pahimmillaan hyvin vahingollisiin käytäntöihin lain tulkinnoissa ja mahdollisesti myös keskipohjalaisten vahingoksi omistusoikeutta loukkaavasti. Se että nämä tulivat lyhyen ajan sisällä julkiseen keskusteluun, ei johdu Keskustan tai minkään muunkaan puolueen oletetuista kannatuslukemista.

Pääkirjoituksen tekijä on selvästi tuohtunut jostain, mikä kirjoituksessa ei käy selväksi. Luonnonsuojelulakikin etenee, vaikka valiokunta muutti neljää lain kaikkiaan 140 pykälästä. Kaikkiaan yli 900 hallituksen lakiesitystä on eduskunta Keskustan mukana hyväksynyt, samalla kun on käyty läpi koronan ja Venäjän hyökkäyssodan haasteita. Nato-hakemus tehtiin yhdessä rintamassa.

Kirjoitus lisää löylyä kyseenalaistamalla 2000-luvulla eniten maamme hallituksessa olleen puolueen isänmaallisuutta, vihjaten että se ei ole Keskustalle tärkeää. Keski-Pohjanmaan Keskusta pitää näkemystä rienaavana mustamaalauksena, jota emme ota kevyesti.

Jos pääkirjoituksessa esitetyt näkemykset kuvaavat lehden kantaa yhteiskunnallisen toiminnan motiiveihin ja tarkoitukseen, epäilemme voiko maakuntamme ykköslehteä pitää enää luotettavana ja tasapuolisena mediana minä lehteä olemme tähän asti pitäneet.

Keskustan Keski-Pohjanmaan piiri ry

piirihallitus