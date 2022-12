Uusintana tv:ssä: Tanskalaisessa menestyssarjassa ajetaan kokkolalaisella Sargo -veneellä



Tv-sarjassa Grönlannin vesillä liikkuva vene on kokkolalaisen Sarins Båtarin valmistama Sargo 31.

Tv-sarjassa Grönlannin vesillä liikkuva vene on kokkolalaisen Sarins Båtarin valmistama Sargo 31.

Kansainväliseen menestykseen noussut Vallan linnake -sarja on palannut ruutuun liki kymmenen vuoden tauon jälkeen. Tanskalaista menestyssarjaa on esitetty Netflixissä ja nyt se on katseltavissa myös MTV:n kanavalla.