Pääkirjoitus: Vanhusten huonon kohtelun on loputtava kaikenlaisissa tilanteissa – Henkilökunnan ohjeet kuntoon

Perjantaina uutisoitiin murheellista tietoa vanhusten kohtelusta. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin on ratkaissut useita kanteluita vanhusten epäinhimillisestä kohtelusta ja voimakkaiden rajoitustoimien käytöstä kivun, saattohoidon tai leikkauksen jälkeen. Kanteluissa toistuvat apulaisoikeusasiamiehen mukaan samat vakavat epäkohdat. Tilanne kuulostaa erittäin huolestuttavalta.

Virheellisen menettelyn taustalla on apulaisoikeusasiamiehen mukaan usein se, ettei henkilökunta tiedä, miten tilanteissa pitäisi toimia. Tehdyissä tarkastuksissa on huomattu, että vakiintuneetkin käytännöt voivat olla lain, ihmisoikeussopimusten sekä ammattieettisten periaatteiden vastaisia, tiedotti apulaisoikeusasiamies.

Vanhusten tilanteesta ja huonosta hoivasta on keskusteltu jo liian pitkään ilman, että näköpiirissä olisi parannusta. On tietysti selvää, että kaikki iäkkäät ihmiset eivät voi huonosti eikä hoito kaikkialla ole huonoa. Äärimmäiset esimerkit tuovat kuitenkin esiin epäkohtia, joihin on syytä puuttua.

Esimerkiksi saattohoito on erityisen sensitiivinen ja merkityksellinen ajanjakso ihmisen elämän viimeisinä hetkinä. Saattohoitoon jo sinänsä sisältyy ajatus arvokkaasta ja kivuttomasta viimeisestä elämänvaiheesta, jonka aikana potilas ansaitsee kaiken tuen.

Monesti hyvä hoito toteutuukin. Mikäli epäinhimillinen kohtelu johtuu yhtenäisten ohjeiden puutteesta tai siitä, ettei henkilökunta tiedä, kuinka tulisi toimia, ovat nämä epäkohdat korjattavissa. Kaikkialla Suomessa on tiedettävä, kuinka toimitaan nyt keskustelussa olevissa tilanteissa.

