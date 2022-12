Pääkirjoitus: Lasten kokemaan ja tekemään väkivaltaan on puututtava

Lasten ja nuorten tekemään ja kohtaamaan väkivaltaan etsitään ratkaisuja eri puolilla Suomea. NuorisopoliisiJuha Puurula kertoo Keskipohjanmaan haastattelussa uudehkosta ilmiöstä, jolle on vaikea löytää selitystä. Kun väkivallan tekijöinä ovat jopa 10-vuotiaat lapset ja joka tapauksessa alakouluikäiset, on syytä huolestua.

Kokkolassa toimii viranomaisyhteistyönä Ankkuritiimi, joka pyrkii auttamaan nuoria kaikissa tilanteissa. Tiimiin kuuluu kaksi poliisia, psykiatrian hoitaja, sosiaaliohjaaja ja nuorisotyöntekijä. Työn painopiste on ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen. Vanhempi konstaapeli Puurula jaksaa uskoa siihen, että aikuisille kertominen kannattaa muutenkin.

Lue juttu lasten kokemasta ja tekemästä väkivallasta sekä eri kuntien keinoista puuttua.

Oman perheen aikuiset, opettajat tai vaikka kauppakeskuksen myyjä ovat aikuisia, joiden puoleen on syytä kääntyä, kun apua tarvitsee. Tämä edellyttää kaikilta aikuisilta tilannetajua ja ymmärrystä siitä, että päätä ei voi kääntää. Aikuisten velvollisuutta puuttua korostaa myös nuorisopoliisi.

Keinoja etsitään kaikkialla. Kasvavan oirehtimisen vuoksi esimerkiksi Nivalassa on otettu käyttöön uusi toimintamalli, joka pyrkii kitkemään lasten ja nuorten suoranaista väkivaltaa ja kiusaamista. Vastaavat mallit ovat työn alla ainakin Ylivieskassa ja Alavieskassa.

Nivalan mallissa koulut, poliisi ja lastensuojelu toimivat yhteistyössä. Osassa tapauksia on neuvottu opettajaa tai rehtoria, ja osaa tapauksista on selvitetty pahoinpitelynä, koulupoliisina toimiva vanhempi konstaapeli Sinikka Seppälä kertoo.

Lasten ja nuorten hyvinvointiin on panostettava. On liiankin totta, että kaikki ongelmat on helpointa hoitaa ennen kuin niitä on edessä. Taloudellisesti ja inhimillisesti tulee liian kalliiksi puuttua ainoastaan seurauksiin.

