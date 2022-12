Jukka Aniaksen kolumni: Isot asiat yhdistävät kansakuntaa – Suomea halutaan puolustaa

Onko 105 vuotta pitkä vai lyhyt aika, riippuu mistä puhutaan ja mihin verrataan. Ihmisikänä se alkaa olla koko lailla maksimi, mutta valtioilla ei niinkään. Kun Suomi huomenna juhlii 105-vuotispäiväänsä itsenäisenä valtiona, kansan yhtenäisyys kaikkein isoimmissa asioissa on suurempi kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen.

Eduskuntavaaleihin valmistautuvien puolueiden keskinäinen riitely ja nokittelu ovat näkyvästi esillä mediassa, mutta tämä kärhämöinti on sittenkin kovin pientä ja vähämerkityksellistä oikeasti isoihin asioihin verrattuna.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS:n viime viikolla julkistama uusin kyselytutkimusta kertoo selvää kieltä, että Suomea halutaan puolustaa.

Parantaako Nato-jäsenyys Suomen turvallisuutta? Aivan varmasti. Jäsenyyden hakemisesta suurin ansio kuuluu Suomen kansan ylivoimaiselle enemmistölle, joka näki ajan merkit poliitikkojaan aikaisemmin. Helmikuun 24. päivän aamuna tänä vuonna presidentti Sauli Niinistön sanoin ”naamiot oli riisuttu ja vain sodan kasvot näkyivät”.

Suomea ei jätetä yksin. Tämä tiedostetaan myös Kremlissä.

Vaikka Nato-jäsenyyden sinetöiminen on edelleen kesken, Turkin ja Unkarin ratifiointien viivästymisestä suomalaisten ei pidä olla huolissaan. Kahdenväliset suhteet Naton keskeiseen valtioon Yhdysvaltoihin ovat niin hyvät, että nyt erittäin epätodennäköiseltä näyttävän kriisin uhatessa Suomea ei jätetä yksin. Tämä tiedostetaan myös Kremlissä.

Venäjän aloittama käsittämätön hyökkäyssota Ukrainaan on ymmärrettävästi herättänyt suomalaisissakin epävarmuutta ja joissakin kansalaisissa suoranaista pelkoa. 83 vuotta sitten Suomi kävi yksin sotaa samaa valtiota vastaan – tosin silloin eri nimellä – kuin ukrainalaiset tänä päivinä.

Venäjä ei Suomea tällä hetkellä uhkaa, mutta valmiina ja varustautuneena on arvaamattoman naapurin vieressä oltava. Suomi myös on. Puolustusvoimat on varustettu hyvin ja toimintakyvystä myös pidetään huolta, mistä esimerkkinä uusien hävittäjien hankkiminen.

Kun ajanmukainen kalusto yhdistetään vankkaan maanpuolustustahtoon, pieni valtio voi olla asukaslukuaan isompi. Historiasta on siitä esimerkkejä.

Talvisodan syttyessä punaisten ja valkoisten välisestä sisällissodasta oli kulunut aikaa vain pari vuosikymmentä. Silti Taipaleessa ja Summassa niin porvarit ja farmarit kuin herrat ja työläiset olivat valmiita uhraamaan kaikkensa, että naapuri pysyisi omilla tonteillaan.

Yhtenäinen kansa on sitkeä vastustaja.