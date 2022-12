Pohjanmaan poliisi selvittää nepalilaisen vaihto-oppilaan katoamista Kokkolassa.

– Poliisi selvittää asiaa ja on käynyt muun muassa ammattikorkeakoululla kuulemassa vaihto-oppilaan opiskelijakavereita. He ovat kadoksissa olevasta katoamisilmoituksen tehneet. Opiskelijakaverit eivät ole saaneet kadonneeseen yhteyttä perjantain ja lauantain välisen yön jälkeen. Kyseessä on Centrialla opiskeleva nuori aikuinen, vahvistaa rehtori Kari Ristimäki.

Hän ei vahvista kadoksissa olevan opiskelijan ikää, toteaa kaikkien Centrialla opiskelevien olevan aikuisia.

– Odotamme poliisilta tiedotetta ja toiminta-ohjeistusta kuinka asiassa edetään. Emme ole toistaiseksi tiedottaneet ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Poliisi selvittää asiaa ja tiedottaa ajallaan, sanoo rehtori.

Poliisin Twitter-viestin mukaan kadonnut on nimeltään Ajung Bhalami, ja hän katosi perjantain ja lauantain välisenä yönä Kokkolassa.

Hän on 160-165 cm pitkä ja hänellä oli yllään oranssi takki. Poliisi kertoi maanantaina Twitterissä, että kaikki tiedot tulee ilmoittaa sähköpostilla vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.

