Päätoimittajalta: Tämä päivä on sinivalkoinen ja tunteellinen – Hyvää, yhteistä itsenäisyyspäivää

Itsenäinen Suomi on jotakin ainutlaatuista. Hienon isänmaan lisäksi äidinkieli on kuin ihmisen mieli. Millään muulla kielellä ei voi tunteita ilmaista samalla tavalla kuin jokainen omalla äidinkielellään.

Omat ajatukseni itsenäisyydestä ja isänmaallisuudesta eivät ole aina olleet yhtä trendikkäitä kuin ne nyt ovat. Tällä hetkellä kansainvälinen tilanne, erityisesti Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sodan näkyminen eurooppalaisten elämässä, ovat muuttaneet ajatuksia. Rauhaa kaipaavat muutkin kuin sodan kokeneet, kokemuksen perineet tai me, joiden juuret ovat Karjalassa.

Mitä Tiina Ojutkangas kertoo videon välityksellä, sen näet tästä:

Suomalaisten maanpuolustustahto on ollut tähänkin asti korkealla, mutta tänä vuonna on tehty historiaa. Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta julkaistiin joulukuun alussa. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta on selvittänyt suomalaisten näkemyksiä vuodesta 1976 lähtien, joten perspektiiviä löytyy monenlaisiin yhteiskunnallisiin ja kansainvälisiin tilanteisiin. Aina ei ole ollut tarpeen miettiä, mitä merkitsee toista tuhatta pitkä raja Venäjän kanssa. Muuttuneessa tilanteessa se on pian myös Nato-raja.

Suomi teki tänä vuonna päätöksen, jota ei vuosi sitten olisi uskonut mahdolliseksi ainakaan tällä aikataululla. Nato-ratkaisun suosio yllätti poliitikotkin. Suomen johto lähti Nato-tielle käytännössä kansalaisten patistamana.Tämäkin kertoi yhtenäisyydestä, jonka hankalat ajat toivat esiin. Kansa löysi yhteisen sävelen, niin tekivät myös päättäjät.

Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta suhtautuu Nato-päätökseen myönteisesti. Vuosi sitten ainoastaan kolmasosa ihmisistä oli sitä mieltä, että Nato on eniten Suomen turvallisuutta lisäävä taho. Nyt tätä mieltä on kahdeksankymmentä prosenttia suomalaisista.

Maanantaina hallitus antoi eduskunnalle esityksen Suomen liittymisestä Natoon. Tämä tuntui erityiseltä itsenäisyyspäivän aattona. Eduskunnasta historiallinen asia siirtyy tasavallan presidentille, joka tekee lopullisen päätöksen Suomen liittymisestä Natoon. Vuosien takaisella käynnilläni Naton päämajassa en osannut kuvitella, että Suomi olisi joskus osa tätä liittoa.

Itsenäisyyspäivä on sinivalkoinen ja isänmaallinen tervehenkisesti. Oma itsenäisyyspäiväni on hyvin perinteinen. Mennään ylioppilasjuhliin, syödään hyvin, käydään hautausmaalla laittamassa kynttilä kunniaveteraanin, oman isäni ja kaikkien muidenkin veteraanien muistoksi, katsotaan linnanjuhlia ja muistetaan omaa ainutkertaista juhlakokemusta presidenttiparin vieraana.

Monet itsenäisyyspäivät on vietetty juhlien tänä syksynä pois nukkuneen sotiemme veteraanin kanssa. On kuulunut asiaan kunnioittaa heitä, jotka ovat taistelleet itsenäisyyden puolesta.

Rauha ja turvallisuus eivät synny pelkästään itsenäisyyden puolustamisesta, Suomen turvaamisesta. Maanpuolustustahto ei merkitse sotimista vaan varautumista. Turvallisuus on demokratiaa, yhteiskunnallista tasa-arvoa, kaikille kuuluvaa koulutusta, omavaraisuutta, viranomaisyhteistyötä ja luottamusta toisia ihmisiä kohtaan.

Aiempia sukupolvia voi arvostaa siitäkin, että he ovat rakentaneet nykyisen Suomen. Pidetään se yhtenäisenä.