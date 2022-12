Kenraalikunnassa kuusi ylennystä – Mukana kaksi uutta kenraalia ja yksi uusi amiraali

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on tehnyt itsenäisyyspäivänä kuusi ylennystä kenraalikunnassa.

Kenraalimajuri Mikko Heiskanen on ylennetty kenraaliluutnantiksi. Prikaatikenraalit Mika Kalliomaa ja Jukka Jokinen ylennettiin puolestaan kenraalimajureiksi. Prikaatikenraaleiksi ylennettiin everstit Sami-Antti Takamaa ja Jyri Raitasalo. Lääkintäkommodori Juha-Petri Ruohola sai ylennyksen lääkintälippueamiraaliksi.

Kenraaliluutnantti Mikko Heiskanen on toiminut sotilasedustajana EU:ssa ja Natossa vuodesta 2021 lähtien. Aiemmin hän on palvellut muun muassa johtamisjärjestelmäpäällikkönä Pääesikunnassa ja Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen johtajana.

Kenraalimajuri Mika Kalliomaa on työskennellyt Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorina viime vuodesta lähtien. Aiemmin hän on palvellut muun muassa Porin prikaatin komentajana.

Kenraalimajuri Jukka Jokinen on toiminut Karjalan Prikaatin komentajana vuodesta 2019 asti. Aiemmin hän on palvellut muun muassa kurssin johtajana ja Kadettikoulun johtajana Maanpuolustuskorkeakoululla. Jokinen on määrätty Maavoimien esikuntapäälliköksi Maavoimien esikuntaan vuoden 2023 alusta lähtien.

Prikaatikenraali Sami-Antti Takamaa on työskennellyt Maasotakoulun johtajana viime vuodesta asti. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa Jääkäriprikaatin komentajana ja ilmatorjunnan tarkastajana Maavoimien esikunnassa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Prikaatikenraali Jyri Raitasalo on toiminut sektorijohtajana Pääesikunnassa vuodesta 2021. Tätä ennen hän on työskennellyt muun muassa puolustusministerin sotilasneuvonantajana puolustusministeriössä. Hän aloittaa Karjalan prikaatin komentajana ensi vuoden alussa.

Lääkintälippueamiraali Juha-Petri Ruohola on toiminut Puolustusvoimien ylilääkärinä Pääesikunnan logistiikkaosastolla vuodesta 2022. Aiemmin hän on palvellut muun muassa Merivoimien ylilääkärinä Merivoimien esikunnassa.