Linnanjuhlat ovat arvonannon paikka – Illalla näemme, kuinka muun muassa palkitut kylätoimijat Sari ja Vesa Hihnala Rautiosta ja koronarintamassa taistellut sairaanhoitaja Sari Haakana Kokkolasta kättelevät presidenttiparia

Paljon onnea 105 vuotta vanha itsenäinen Suomi. Tänään itsenäisyyspäivänä koittaa taas se hetki, jolloin televisiosta katsotaan vuoden suosituinta ohjelmaa, linnanjuhlia. Tällä kertaa juhlavieraita on tavanomaista vähemmän. Veteraaneille ja heidän puolisoilleen järjestettiin omat juhlat jo viikolla yhä riehuvan koronan vuoksi. Keskipohjalaisia tunnelmia välitetään puolestaan Keskipohjanmaan verkkolehdessä kättelyiden jälkeen ja keskiviikkona näköislehdessä.

Linnanjuhlat ovat arvostuksen paikka. Juhlimaan saapuu kosolti virkansa tai asemansa vuoksi kutsuttuja. Heidän lisäkseen, ehkä aiempia valtion päämiehiä enemmän, tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja puoliso Jenni Haukio ovat kutsuneet juhliin tavallisia ihmisiä, jotka ovat jollain erityisellä tavalla kunnostautuneet toiminnallaan tai ajatuksillaan.

Yksi "tavallinen pariskunta" linnanjuhlissa ovat Sari ja Vesa Hihnala Rautiosta. Raution kylä valittiin tänä vuonna vuoden kyläksi koko Suomessa ja tätä hienoa työtä presidenttipari halusi kunnioittaa. Vesa Hihnala on kylätoimikunnan puheenjohtaja ja samalla kylälle kesällä 2021 perustetun kyläkauppaosuuskunnan hallituksen jäsen. Keskipohjanmaan mukaan (verkkojuttu 27.3. 2022) kauppa on se joka kannattaa ja liiketoiminnan alku näyttää lupaavalta. Kalajoen kaupunki rakentaa kylälle parhaillaan lisäksi monitoimitaloa, jossa ovat sekä alakoulu että päiväkoti.

Niinistön kutsu meni hyvään osoitteeseen. Tänään illalla koko Rautio ja muut maalaiskylät juhlivat, kun Sari ja Vesa Hihnala marssivat kättelemään presidenttiparia.

Linnanjuhlissa nähdään myös joukko raskasta työtä tehneitä terveydenhuoltoalan ammattilaisia. Heidän joukossaan on myös Keski-Pohjanmaan keskussairaalan teho-osastolla työskentelevä sairaanhoitaja Sari Haakana Kokkolasta. Hän oli jo viime vuonna ostamassa juhlapukua, kun veli soitti ja kertoi linnanjuhlien peruuntuneen juurikin Haakanan "päävastustajan" eli koronapandemian vuoksi. Haakana palkittiin linnanjuhlilla paitsi oman työnsä koko Keski-Pohjanmaan keskussairaalan teho-osaston ja laajemmin terveydenhoitohenkilöstön ansiokkaan toiminnan vuoksi. Jälleen kerran presidentinkanslian tutka toimi.

Yksi mielenkiintoinen seurattava asia illan linnan juhlissa on sekin, mitä diplomaattikuntia on kutsuttuna vieraana juhlimassa Suomen tasavallan itsenäisyyttä. Onko kutsu mennyt kaikille tavallisesti linnassa nähdyille diplomaattivieraille. Presidenttiparillahan on tapana kutsua linnaan kaikki niiden maiden edustajat, joilla on edustusto Suomessa tai Pohjoismaissa. Tänä vuonna diplomaattikuntaa on joka tapauksessa rajoitettu ja paikalla ovat lähtökohtaisesti vain ne suurlähettiläät, jotka asuvat Suomessa.

