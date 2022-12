Eilan pläjäykset -blogissa Elizabeth Stroutin uusi teos Voi William! – Romaani jatkaa Lucy Bartonin tarinaa hienosti

Elizabeth Strout: Voi William! Suomentanut Kristiina Rikman. Tammi. 226 s.

Elizabeth Stroutin kirjat ovat ihania, tulevat lähelle, tuntuvat tutuilta, antavat aineksia pohdinnoille. Voi Williamissa kohtaamme Lucy Bartonin. Strout kirjoitti hänestä jo kirjoissaan Nimeni on Lucy Barton ja Kaikki on mahdollista. Nyt Lycy matkaa edellisen miehensä Williamin Gerhardtin kanssa Maineen tämän sukulaisia etsimään. Samalla hän kertoo elämästään ja herää ihmettelemään, kuka tämä William oikein on. Oliko hän lainkaan tuntenut miestään? Anopinkin salaisuus paljastuu.

Kirja kulkee eteenpäin lyhyissä jaksoissa. Sofi Oksasen kirjamessuilla 2021 etänä tekemässä haastattelussa Strout sanoo olevansa sotkuinen kirjoittaja. Hän tekee muistiinpanoja, paperiliuskoja on työhuone täynnä. Sieltä hän kokoaa niitä sitten tarinoiksi. Voi William! on Lucyn juttelua, muistelua, mielen ailahduksia. Niinhän ihminen nyt yleensä omasta elämästään kertoo, välillä sieltä, välillä täältä. Avioliitosta ja tyttäristä, hypäten välillä lapsuuteen ja vanhempiin. Jo aikaisemmista kirjoista lävi ilmi, että Lucy on surkeista lähtökohdista. ”Teidän sakki haisee.” Vielä aikuisenakin hän epäilee äitinsä rakkautta. Stroutin tapaan on ahdistavaa todeta, että kannamme lapsuutemme ihmissuhteita hautaan saakka. Toisaalta ne voivat myös kannatella elämää sinne hautaan saakka.

Lucy ja William olivat naimisissa melkein 20 vuotta ja he saivat kaksi tytärtä. Sitten Lucy lähti ja jätti tyttäret miehelleen. Seurasi erinäisiä irtosuhteita, kunnes hän tapasi David Abrahamsonin, toisen aviomiehensä. William ja Lucy pysyivät ensi järkytyksen jälkeen kuitenkin hyvissä väleissä. ”William on ainoa ihminen jonka kanssa olen tuntenut olevani turvassa. Hän on ainut koti joka minulla on ollut.”

Lycy kuitenkin menettää toisen miehensä. Myös Williamia kohtaa kriisi, koska toinen vaimo jättää hänet. Ja sitten vielä ilmenee, että hänellä on sisko, josta hän ei ole tiennyt mitään. Ja niin lähtevät Lucy ja William etsimään Williamin sukua. Matka vie lukijan omiin kokemuksiin vanhempien menneisyydestä ja heidän kenties salaamistaan asioista. On varsin tavanomaista, että ryhdymme ottamaan selvää menneisyydestämme, kun kertojia ei enää ole. Päivänvaloon voi nousta kaikenlaista, myös ikäviä asioita. Lucykin pohtii, että olisiko parempi olla penkomatta ja elää kuvittelemassaan harhassa.

Vaikka matkataan Williamin menneisyyteen, Lucyn mieli jauhaa hänen omia asioitaan. Hänen on vaikea tunnustaa, että on toiminut väärin tyttäriään kohtaan. Ollut itsekeskeinen. Kuinka tietoista oma käyttäytyminen on ollut, hän kyselee itseltään. Päätämmekö me todella asioista, vai seuraammeko kohtaloa, ajaudumme. Teemmekö vain eteen tulevia asioita, valitsemme parhaalta tuntuvan vaihtoehdon. Emme varsinaisesti päätä elämästämme. Tässäkin Strout antaa meille pohdittavaa.

Kirjailija itse on 66-vuotias. Strout pistää Lucyn pohtimaan vanhuutta. Ikä pehmentää ajatuksia, mielipiteitä ei enää lauota niin ehdottomasti kuin ennen. Ikä myös loiventaa ihmissuhteiden säröjä. Entiset aviomiehetkin alkavat tuntua ihan siedettäviltä. Ainakin pieninä annoksina. Nyt vanhoilla päivillään Lucy tunsi olevansa maailmassa näkymätön. Varsin tuttu tunne vanhoille ihmisille. Stroutin kaltaiset kirjailijat voivat tuoda lohtua elämäämme.

Sofi Oksasen etähaastattelussa sivuttiin myös kirjailijan yhteiskunnallisuutta. Miksi toiset ylittävät luokkarajat kepeästi ja sopeutuvat, niinkuin Lucyn anoppi? Toiset taas jämähtävät ikuisiksi ajoiksi siihen, mistä ovat lähteneet. Strout kuvaa luokkayhteiskuntaa, mikä USA hänen mukaansa mitä suurimmassa määrin on. Hän kuvaa köyhyyttä, koulutuksen puutteen vaikutuksia. Collegeen saatu stipendi mahdollisti hänen oman yhteiskunnallisen nousunsa. Jos on käytössä sanojen voima, sanoja on käytettävä oikeisiin asioihin, kulkee kirjailija Stroutin ajatus.

Olipa taas hieno kirja häneltä.