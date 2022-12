"Tämä oli viimeinen kerta" – Marinin mukaan pelisääntöjä jatkossa rikkova hallituspuolue valitsee sen, ettei hallitusta enää ole

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Helsinki

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallituksen johtoviisikko on sopinut, että hallituspuolueet noudattavat jatkossa yhteisiä pelisääntöjä.

Marin kertoi, että asiasta on käyty hyvin vakava keskustelu hallituksen johtoviisikon kanssa. Hänen mukaansa pelisääntöjä rikkova puolue valitsee sen, ettei nykyhallitusta enää ole.

– Olemme käyneet läpi myös hallituksen jatkotyöskentelyä ja olemme yhdessä todenneet, että mikäli enää kerrankin vastaava tilanne tulee niin, että hallituksen pelisäännöistä ei pidetä kiinni, hallituksen esityksistä ei pidetä kiinni, niitä eduskunnassa yhdessä opposition kanssa lähdetään muuttamaan tai kaatamaan, niin silloin tätä hallitusta ei enää ole, Marin sanoi medialle.

– Voitaisiin käyttää sellaista sanaa, että tämä oli viimeinen kerta ja mikäli hallituspuolue tällä tavalla toimii, niin siinä sitten samalla valitaan se, että tämän hallituksen tie tässä kokoonpanossa tuli päätökseen.

Marinin mukaan valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on kertonut, että asiasta on keskusteltu keskustan eduskuntaryhmässä ja he sitoutuvat vastaisuudessa noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä.

– Vastaavan kaltaista tilannetta ei pitäisi enää syntyä, mihin me olemme nyt valitettavasti viime viikolla joutuneet, Marin sanoi.

Marin puhui medialle hetkeä ennen kuin eduskunta äänesti luonnonsuojelulain sisällöstä. Marinin mukaan luonnonsuojelulain osalta tilannetta ei enää pystynyt korjaamaan. Keskusta oli ennakkoon ilmoittanut, ettei se aio pysyä hallituksen alkuperäisessä esityksessä.

– Kuten sanoin, maito tämän osalta on kaatunut. Tämä tilanne ei muuksi muutu, Marin sanoi.

Kaksi poikkeusta

Marin lisäsi, että hallituksen riveistä voidaan silti poiketa kahden sovitun lakiesityksen kohdalla, sillä niiden suhteen hallituspuolueilla tiedetään olevan erimielisyyttä. Toinen niistä on riitaisana eduskuntaan lähetetty saamelaiskäräjälaki ja toinen translaki, jota käsitellään omantunnon kysymyksenä.

– Tämäkään ei hallituskriisiä aiheuta, vaan tämä on yhdessä todettu ja käyty läpi, Marin sanoi translaista.

Marinin mukaan esimerkiksi keskustan lähtö hallituksesta tarkoittaisi todennäköisesti sitä, että koko hallitus joutuisi pyytämään eroa. Marin painotti haluavansa, että Suomessa on toimintakykyinen hallitus nykykokoonpanolla.

– Mutta ei ole mahdollista, että hallituksen sisällä toistuvasti pelisääntöjä rikotaan ilman, että siitä mitään koituu. Pidän myös hyvin vakavana tätä maailmanpoliittista ja Euroopan poliittista tilannetta, missä olemme. Mielestäni Suomi ja suomalaiset ansaitsevat toimintakykyisen hallituksen, joka pystyy laittamaan syrjään ehkä oman puolueensa vaikeat kysymykset tämän yhteisen koitoksen hyväksi.

Marinin mukaan hallitus ei ole tässä tilanteessa voinut käydä lisätalousarvioneuvotteluja, ja jatkossa harkitaan, millä tavalla kokonaisuutta lähdetään neuvottelemaan.