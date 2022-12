Pääkirjoitus: Maatalouden kriisi on ratkaistava – Kysymys on tuottajista ja kuluttajienkin näkemyksestä

Politiikassa elettiin poikkeuksellisen hektinen päivä keskiviikkona. Itsenäisyyspäivän puheet yhteisestä suunnasta päästiin testaamaan todellisuudessa. Sopu on hauras, mutta eteenpäin mennään.

Luonnonsuojelulaki on kuumentanut viime aikoina poliittista keskustelua. Eduskunta äänesti itsenäisyyspäivän jälkeisenä arkena keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten ajaman näkemyksen ja muiden hallituspuolueiden kannattaman esityksen välillä. Muissa hallituspuolueissa keskustan liittoutuminen opposition kanssa on herättänyt suuttumusta. Keskusta puolestaan on pitänyt kiinni perusteluistaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi tiedotustilaisuudessa ennen luonnonsuojelulain äänestystä, että vastaava toiminta tulevaisuudessa on valinta, jonka seurauksena hallituksen tie tulee päätökseen. Hallitusviisikon puheenjohtajiston keskiviikon kokousta on kuvailtu vakavahenkiseksi eikä syyttä. Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko toisti mediatilaisuudessa, että keskustan oli pidettävä kiinni omista arvoistaan.

Näin isot erimielisyydet nykyisessä maailmantilanteessa eivät ole omiaan rauhoittamaan kansalaisia. Varmasti kaikki ovat sitä mieltä, että Suomi tarvitsee toimintakykyisen hallituksen. Jos luonnonsuojelulain käsittely on ollut takkuista, eduskunnan yksimielinen viesti tuntuu olevan, että suomalainen maatalous on syvissä vaikeuksissa ja sille on tehtävä jotakin. Keinoista on erilaisia käsityksiä.

Hallitus siis vastasi keskiviikkona opposition välikysymykseen maatalouden ahdingosta. Opposition jättämä välikysymys maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta on yhteinen asia, johon halutaan ratkaisua vaikka keinovalikoima vaihtelee. Ratkaisu kiinnostaa maataloustuottajia ja kuluttajia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Maatalouden tukipakettia voidaan tarvita oikein kohdennettuna, mutta erityisen välttämättömiä ovat ruokamarkkinoiden korjaamistoimet. Tuottajahintojen nousun hidastuminen tai jopa pysähtyminen Euroopassa antaa viitteitä ongelmista, kun maatilojen kustannuksia ja tuottoja yritetään saada tasapainoon. Raju kustannusten nousu koettelee maatiloja kuten monia yrityksiä.

Suomalaiset arvostavat ruokatalouden omavaraisuutta. Tämä näkemys tuntuu erityisen tärkeältä näinä aikoina.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.