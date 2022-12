Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Ei riemunkiljahduksia – "Tämä La Madriguera tulee rannikolta Valencian alueelta ja eroa on kuin yöllä ja päivällä"

Viiniarvio

La Madriguera Monastrell 2020, Espanja, 11,48 €

Aikaisemmin syksyllä arvioimani kaksi espanjalaista punaviiniä ovat olleet vuoden parhaita. Kyseessä olivat Lat 42 Reserva ja Ortega Ezquerra Crianza, molemmat Riojasta. Tämä La Madriguera tulee rannikolta Valencian alueelta ja eroa on kuin yöllä ja päivällä. Periaatteessa nuori 2020 vuosikerta olisi crianza, mutta valmistaja ei ole sitä sellaiseksi merkinnyt.

Nuoren viini tuoksu on kuitenkin kohtuullisen voimakas ja siinä on nuoren viinin aromit. Terävää hapankirsikkaa ja Monastrell rypäleen mansikkaisuutta. Vaihteeksi mustaherukka jää taustalle. Tuoksu on poikkeuksellisen tuore ollakseen espanjalainen viini.

Maku on kuitenkin kypsempi kuin tuoksu muttei mitenkään yllä noiden alussa mainittujen viinien tasolle. Marjaisuus on kypsempää ja nyt herukkaisuus ja kirsikkaisuus ovat pääosassa. Puolukkainen jälkimaku on vähän tylppä, mutta makua on muutoin sen verran voimallisesti, että ruuan kanssa pärjätään. Koeruokana oli itse tehtyjä lihapullia sekä maustettuja pannujuureksia ja viini tasapainottui niiden myötä. Tuore marjaisuus tuntui edelleen vahvana, mutta jälkimaku oli lyhyt. Tavallaan nuori perusviini Espanjasta, ihan ok ja edullinen, mutta ei paras esimerkki Monastrell rypäleestä. Menee kyllä pizzan seurassa, mutta ei pihvien.