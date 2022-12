Vuoden 2022 Emma-ehdokkaat on julkistettu: Vuoden etnoksi on ehdolla Bergå Folk Project, Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri on tiukasti kiinni Vuoden klassisessa Emmassa



Bergå Folk Project koostuu neljästä kansanmusiikin ammattilaisesta. Siihen kuuluvat Kaustiselta kotoisin oleva Aili Järvelä (laulu, viulu, harmooni), Iida Savolainen (alttoviulu, laulu, jouhikko, viulu), Esko Grundström (kontrabasso, haitari, kanteleet, harmooni, laulu) ja Topi Korhonen (kitara, mandoliini, harmooni, trumpetti, laulu). Markku Jokela

Suomalaisen musiikkialan vuoden 2022 Emma-palkintoehdokkaat on julkistettu. Eniten ehdokkuuksia saivat Bess, Gettomasa ja Pehmoaino, joista kaikki ovat ehdolla neljässä kategoriassa.