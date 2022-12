Kino-Keskipohjanmaassa monipuolinen uutismakasiini – Elokuva-arvioissa Aleksi Salmenperän paras elokuva Kupla sekä väkivaltainen jouluelokuva Violent Night

Kotimainen elokuvavuosi näyttää Aleksi Salmenperän Kuplan myötä vain paranevan loppuaan kohti. Filmihistoria taas sai shokkikäsittelyä, kun viikolla julkaistiin Sight and Soundin kymmenen vuoden välein tehtävä kansainvälinen kriitikkokysely. Vertigo ja Citizen Kane saivat väistyä Jeanne Dielmanin voiton tieltä. Nämä ja monta muuta asiaa ovat esillä verkossa ja näköislehdessä ilmestyvässä Kino-Keskipohjanmaan videoblogissa, joka tällä kertaa onkin varsinainen uutismakasiini. Elokuvakerhokevätkin vlogissa pilkahtaa ja lopuksi kuullaan brittimestari Mike Leigh’n mietteitä Sodankylästä.

Kupla. Ohjaus Aleksi Salmenperä. Käsikirjoitus Salmenperä ja Reeta Ruotsalainen. Kuvaus Peter Flinckenberg. Pääosissa Stella Leppikorpi, Minna Haapkylä, Tommi Korpela, Amos Brotherus. 102 min. K12. Bio Rex, Kokkola. Kinokulma, Oulainen. BioRex, Pietarsaari. Kino Virta, Kalajoki.

★ ★ ★ ★

Ei löydy helvetistä sellaista raivoa kuin loukatun naisen viha, sanottiin brittinäytelmässä vuosisatoja sitten. Tarina ei kerro, oliko näytelmäkirjailijalla teini-ikäistä tytärtä. 16-vuotiaan Eveliinan (Stella Leppikorpi) katse on vuoroin jäätävä, vuoroin armottoman ovela ja lopulta liikuttavan vetoava. Tyttö yrittää saada äidin (Minna Haapkylä) lopettamaan salasuhteen ja tämän rakastajan (Anna-Maija Tuokko) ymmärtämään tekonsa vääryyden.

Eveliina käsittää kyllä, että kaikella on syynsä. Lopulta hän marssii isän (Tommi Korpelan) puheille kertomaan, että pitkässäkin parisuhteessa tulee olla läheisyyttä – ja sitä intiimiä. Voi myötähäpeän määrää, kun Eveliina tenttaa, muistaako Teuvo viimeistä rakastelukertaa. Tilanne ei helpotu isän selatessa kuukausikalenteria.

Aleksi Salmenperä on onnistunut ohjaamaan elokuvan perhekriisistä, jossa on naurua, iloa ja onnenhetkiäkin. Kuplassa ymmärretään ihmissuhteiden monimutkaisuutta, pettämisen vakavuutta ja pettymisen raskautta. Salmenperän ja Reeta Ruotsalaisen käsikirjoitus omii viihdefilmin kaavan, mutta tuloksena on omaperäinen, pieni suuri elokuva. Joulutarinoiden trendinä näyttää taas olevan lasten toive vieraantuneiden vanhempien välien lämpenemisestä, esimerkkinä toinen ensi-iltauutuus Violent Night. Toiveet eivät välttämättä toteudu, edes elokuvissa. Silti voi toimia niin, että kaikki saavat säilyttää arvokkuutensa kääntäessään elämässään uuden lehden.

Kolhuista yleensä selviää, kun vain elää ne läpi. Eveliina oppii, ettei aikuisten suhde parane, jos yhdessä ollaan lasten takia. Eikä se ole hyvä ratkaisu lapsellekaan. Koulutoveri Joni (Amos Brotherus) antaa onneksi Eveliinalle muuta ajateltavaa ja uskoa tulevaisuuteen.

Kuplakin on eräänlainen joulufilmi. Suuri osan sen hurmasta johtuu Peter Flinckenbergin sykähdyttävästä talvikuvauksesta, joka tuo juhlan arjenkin keskelle. Miehemme maailmalla on saatu pitkästä aikaa kuvaamaan suomalaistakin teosta. Osaavien nuorten (Leppikorven lisäksi Salmenperän erinomaisessa Keväthetki-lyhärissäkin nähty Amos Brotherus) ohella taidoistaan tunnetut konkarit, Minna Haapkylä ja Tommi Korpela, ovat tavallistakin hienompia vanhempina.

Hyvässä kokonaisuudessa kauneusvirheitä voi katsoa läpi sormien. Raja pitäisi olla sillä, miten kohdella hyväluonteistakin poikaystävää. Käänteiden uskottavuus on välillä koetuksella. Lopun vasaepisodi ratkaisuna, juonten ja ihmisten yhdistäjänä, tulee aika puskista. Kuin jumala koneesta eli teatteritermein ”deus ex machina”. Mutta onnellisia loppuja tarvitaan ja Kuplan jouluihme kyllä kelpaa sellaiseksi.

Näyttelijät tietysti kehuvat elokuvaa sitä markkinoidessaan. Silti tekee mieli uskoa, kun Tommi Korpela oikein nimeltä mainiten ja täsmentäen ylistää kuvausten aikaan 15-vuotiasta vastanäyttelijäänsä: ”Stella Leppikorpi tekee mielestäni Kuplassa parhaan elokuvadebyytin sitten Kati Outisen.” Sen voi ainakin sanoa, että Aleksi Salmenperän yleisöystävällisin filmi on myös hänen parhaansa.

Jouluyö, murhayö? Violent Night menee liian pitkälle yhdistäessään joulun satua ja sanomaa äärimmäiseen väkivaltaan. Allen Fraser

Violent Night. Ohjaus Tommy Wirkola. Käsikirjoitus Pat Casey ja Josh Miller. Kuvaus Matthew Weston. Pääosissa David Harbour, John Leguizamo, Leah Brady. 112 min. K16. BioRex, Pietarsaari. Kinokulma Oulainen, Bio Rex, Kokkola.

★ ★

Olisipa kiinnostavaa olla kärpäsenä katossa seuraamassa, kun elokuville määrätään ikärajoja. Kannibaaliromanssi Bones and Allille annettiin korkein, ehdoton K18-leima. Silti paljon väkivaltaisemmalta näyttävä jouluinen toimintakomedia Violent Night on saanut ”vain” K16-rajan. Onko väkivalta hyväksyttävämpää valkokankaalla, kun sille voi nauraa? Rajanveto ihmetyttää.

Rikas porhoperhe viettää riitaisaa joulua tarkoin vartioidussa kartanolinnassaan. Suureksi yllätykseksi roistojoukko ryntää sisään ja vaatii kassakaappia avattavaksi. Koko perhe miniöineen, vävyineen ja lapsineen joutuu mestarikonnan (John Leguizamo) kidnappaamaksi omassa kodissaan. Yhden asian tarkoin kaappaustaan valmistelleet rikolliset jättivät huomiotta: perhejouluissa vierailee aina pukki.

Stranger Things -sarjan mainiona sheriffinä maineeseen noussut, mutta Bond-elokuvissakin nähty David Harbour on Violent Nightin henki ja veri. Työhönsä kyllääntynyt, viinaanmenevä joulupukki on komedian peruskamaa, mutta elokuva tuo siihen uutta kierrettä. Joulupukki on ihan oikea, vain vähän väsynyt. Mutta kun pikkutyttö (Leah Brady) on talossa uhattuna roistojen keskellä, tietää pukki, mitä on tehtävä. Supervoimia hänellä ei ole, mutta onneksi nyrkkinsä ja säkillinen joulun taikaa.

Violent Night olisi voinut saada viitteenomaisen suomennoksen Jouluyö, murhayö – joskin sitä on taidettu jo 1980-luvulla käyttää. Käsikirjoittajien nimet, Pat Casey ja Josh Miller, eivät välitöntä luottamusta herätä. Ohjaaja Tommy Wirkolakin on tähän saakka tyytynyt pikkunäppärään kauhuun (Dead Snow, Hannu ja Kerttu: Noitajahti, Aina kuolemaan asti). Violent Nightissa on aineksia jonkinmoiseen menestykseen. Se on varauksista huolimatta norjalaistekijän paras ja voi nostaa keskinkertaisen uran nousujohteiseksi.

Hauska kuvitella, mitä toimintaässä Renny Harlin olisi saanut käsikirjoituksesta aikaan. Tosin Harlinin uusimmat ovat olleet pintasliipattuja. Sen virheen Wirkolan filmi välttää. Violent Night on meluisa ja karkea. Se rynnii kuin norsu posliinikaupassa. Filmi on äärimmäisen väkivaltainen, mitä perustellaan Joulupukin syntytarinalla. Tämä oli entisessä elämässään The Northmanin kaltainen moukaria heiluttava viikinki.

Nautittavaa toiminnasta tekee sen taistelukoreografia. Vaikka aseita on taas liikaa, väkivalta on enimmäkseen käsirysyä. Vartaloiden voimakkaat liikkeet näytetään kokokuvassa. Fyysistä toimintaa on nautinto seurata. Vastenmielistä on Violent Nightin tapa yhdistää sentimentaalista perhe-elokuvaa ja joulun sanomaa suorasukaiseen ammuskelu- ja tappobalettiin. Trudy-tytön osallistumisella verikekkereihin viitataan filmisarjaan Yksin kotona, mikä osoittaa tekijöiden tyylitajun ja erottelukyvyn puutetta.

Filmin rytmi on epätasainen, kun sekavatkin ideat kelpaavat. Erityisiä henkilöohjauksen taitoja Wirkolalta ei löydy. Tästä syystä sinänsä herkullinen nykyteinin parodia (Hardy Boysista tuttu Alexander Elliot) epäonnistuu. Kiinnostaviakin huomioita Violent Night tekee. Sankaripukki saattaa olla jonkin sortin sosialisti, koska alituiseen kritisoi joulun kaupallistumista ja ihmisten ahneutta. Vuoropuhelussakin on oivallusta: ”Aikuisten on viime aikoina ollut hyvin vaikeaa uskoa yhtään mihinkään” ja ”Toisinaan ihmiset haluavat tehdä toisilleen hyviä asioita, mutta taika vain on kadonnut”.

Raisu joulumusiikki (mm. Slade) on osuva säestys.