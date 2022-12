Asutko kaukolämpötalossa? Älä käytä lämmintä vettä mahdollisen sähkökatkon aikana – Vaikutukset voivat olla jopa vaarallisia

Tulevana talvena sähköpulasta aiheutuvat mahdolliset sähkökatkot vaikuttavat myös kaukolämpötaloihin. Sähkökatkoilla voi olla jopa vaarallisia vaikutuksia.

Kokkolan Energia kertoo tiedotteessaan, että kaukolämpötaloissa kannattaa välttää kokonaan lämpimän veden käyttöä sähkökatkon aikana. Tämä johtuu siitä, että sähköjen palauduttua kaukolämpökodeissa hanasta laskettava lämmin vesi voi pahimmassa tapauksessa olla yli 100 asteista, jolloin vaarana on saada palovammoja.

Kaukolämpöveden korkea lämpötila voi myös vaurioittaa muoviputkistoja.

– Jos lämmönjakokeskuksen lämpimän käyttöveden säätöventtiili sattuu olemaan sähkökatkon alkaessa avoinna, on riski kiehuvan kuuman veden tulolle olemassa. Riski on sitä suurempi, mitä enemmän on pakkasta, Kokkolan Energian kaukolämpöpäällikkö Jani Söderström varoittaa tiedotteessa.

Erityisen tarkkana tulee olla perheen pienimpien kanssa. Lämpimän käyttöveden kanssa tulee olla varovainen myös välittömästi sähkökatkon jälkeen.

Mahdollisen sähkökatkon aikana talon lämmitys loppuu, koska lämmön kierto rakennuksessa perustuu sähköllä toimivaan kiertovesipumppuun. Kahden tunnin sähkökatko on kuitenkin lyhyt, eikä talo tule katkon aikana viilenemään merkittävällä tavalla, Kokkolan Energialta kerrotaan. Katkon jälkeen lämmitys alkaa toimia normaalisti.

Sähkökatkon päättymistä kannattaa odotella rauhassa. Erityisesti puolilämpimien tilojen ovia ei kannata turhaan aukoa, jottei lämpö karkaa. Talvipakkasilla puolilämpimissä tiloissa sijaitsevilla laitteilla voi olla jäätymisvaara.

Sähkökatkon jälkeen kannattaa tarkistaa, että kaukolämpölaitteet käynnistyvät normaalisti.