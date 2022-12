Jairi Palosen mielipidekirjoitus: Kokkola elää kuplassa – Lyhytnäköinen kaavoitus- sekä asuntopolitiikka tuhoaa luontopääomaa

"Palmanjärven asuntoalue toisi lisää asumista meren rannoille", uutisoi Keskipohjanmaa 6.12. Suunnittelijat suunnittelevat, poliitikkojen tehtävä on elää reaalimaailmassa, visioida muuttuvaa maailmaa. Tämä on unohtunut, kun isoja investointia on päätetty, mm. Urheilupuisto.

Kestää vuosia, että talouden mannerlaatat kolahtavat jälleen paikoilleen ja ostovoima palautuu kotitalouksille. Saksa talouden veturina yskii vuosia sodasta johtuen, mikä vaikuttaa talouden elpymiseen koko EU-alueella. Kokkola on osa tätä globaalia taloutta.

Suomessa ennusteen mukaan syntyvyys laskee. Suomi ja sen kunnat ovat riippuvaisia työperäisestä maahanmuuttajista, jotka etupäässä muuttavat Etelä-Suomeen. Tuskin nämä, jotka Suomeen muuttavat, ovat ensimmäisenä kiinnostuneita noin 50 000 asukkaan kaupungista, vaan jäävät Etelä-Suomen isoihin kaupunkeihin, missä he kohtaavat oman kielen, kulttuurin, yhteisön ja uskonnon edustajia.

Kokkolassa on yli 800 asuntoa myynnissä ja jatkuvasti tulee uusia lisää. Vetovoimaisena vaihtoehtona voi olla ensiasuntona valtion tai yksityisen rakentama ja lainoittama edullinen vuokra-asuntotuotanto, kuten tehtiin 60-luvulla, kun teollisuus laajeni nykyiselle alueelle. Varsinkin kun asuntojen hinnat sekä asumiseen liittyvät kustannukset ovat nousseet rajusti.

Lisäksi asumiseen liittyvänä vaihtoehtona on liitoskunnissa hyvät valmiudet asuntokaavoitukseen sekä -rakentamiseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kokkola rapauttaakin liitoskunnissa nykyisellä kaavoituspolitiikallaan sen rakennepääoman, mitä maaseudulla jäljellä vielä on. Palvelut vähenevät, lapsiperheet muuttavat suurempiin asutuskeskuksiin, kuten ennusteet näyttävät. Tämä ei ole kenenkään etu. Asutuskeskuksien huoltovarmuudelle elintärkeät lähiruokaketjut katoavat.

Lyhytnäköinen kaavoitus- sekä asuntopolitiikka tuhoaa ja on jo tuhonnut vähissä olevaa luontopääomaa Kokkolassa. Tämän myötä asumisviihtyvyys vähenee eri kaupunginosissa.

Lisäksi, mitä suurempi valtion ja kuntien kallis rakennebyrokratia on ja mitä enemmän joudutaan elintasoa ylläpitämään velaksi, sitä enempi joudutaan luontopääomaa tuhoamaan.

Jairi Palonen

Kokkola