Vili Ruuskan äänikolumni: Linnan juhlissa on kaikkea, mutta silti niistä puuttuu jotain

Olin tiistaina tyytyväinen siihen, mitä näin television välityksellä. Samanaikaisesti en ollut tyytyväinen siihen, mitä näin.

Häh?

En malta olla palaamatta Linnan juhliin, joihin kryptisellä aloituksellani viittasin. En nimittäin osaa päättää, kannatanko vakiintuneessa konseptissa pysymistä vai sen muuttamista. Näen perusteet kummallekin kannalle.

Presidenttiparin isännöimällä vastaanotolla on pukuloistoa, tunnettuja ja elämäntarinoiltaan mielenkiintoisia ihmisiä. Punaisella matolla on jonossa osaajia eri elämänaloilta. Syntyy illuusio siitä, että koko yhteiskunta on edustettuna – vaikka todellisuudessa ei ole. Tämä voi olla osasyy Linnan juhlien suosioon.

Itsenäisyyspäivän illan vakionumero on tv-viihdettä, oikein kansanhuvia. Vaan onhan se koomista, että vuosittain yksi katsotuimmista ohjelmista on lähetys, jossa huomattavan osan ajasta ihmiset kättelevät.

Ymmärrän rituaalin tyydyttävän uteliaisuutta ja kuuluvan juhlaan. Jäykän vaikutelman se kuitenkin jättää. Lisäksi kahden tunnin tervehtimisen jälkeen katsoja alkaa olla ruoka- ja juhlaähkyssä. Varsinainen juhlahumu (?) kiinnostavine haastatteluineen ei enää oikein uppoa.

Etiketti ohjaa ihmisiä pukeutumaan juhlan arvolle sopivasti, eikä siten tule tahattomastikaan väheksyttyä itsenäisyyspäivää. Vaan jos nillitetään siitä, onko puvun kravatti väärän värinen, tartutaan mielestäni lillukanvarsiin. Pukeutuminen kun muutenkin on eriytymään ja yksilöllistymään päin – ainakin yhtenäiskulttuurin aikaan verrattuna.

Onko ylipäätään lyötävä kovat kaulaan ollakseen juhlavasti pukeutunut?

En minä tiedä, olen toimittaja enkä stylisti. Kaikkeen vaatetuksesta kirjoittamaani on suositeltavaa suhtautua varauksella. Edellä esitetty retorinen kysymys kuitenkin antaa osviittaa rivien välistä, mitä ajattelen asiasta.

Tiedostan, että Linnan juhlat on vuosikymmenten muovaama instituutio, vieläpä elinvoimainen sellainen. Ei kannata korjata sitä, mikä ei ole rikki, tavataan sanoa.

Hylkäisivätkö sinivalkoiset sohvaperunat lempilapsensa, jos juhlan kulku muuttuisi oleellisesti? En osaa enkä edes uskalla visioida, mitä tilalla voisi olla. Jokin kansakunnan yhteen tuova tapahtuma ilmiselvästi on oltava – näkeehän sen katsojaluvuistakin.

Naapurimedian kirjoituksessa kollega kertoi haluavansa nähdä enemmän taviksia ja vähäosaisia. Siihen suuntaan – ja yleisesti rennompaan habitukseen – on jo menty. Silti juhlilla on minun silmissäni yhä elitistinen leima. Kiehtova ja vieraannuttava.