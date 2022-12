Kuten Keskipohjanmaan verkkolehdessä perjantaina (9.12.) ja printtilehdessä lauantaina kerrottiin Nivalaan ja Pyhäjärvelle suunnitellaan yhteensä 66 gigawattituntia tuottavaa ja 120 henkilötyövuotta rakentamisvaiheessaan työllistävää aurinkovoimalapuistoa.

Puistot tulisivat Nivalassa Hituran entiselle kaivosalueelle ja Pyhäjärvellä Ruotasen entisen kaivoksen alueelle. Pyhäjärven kaivostyöt vielä jatkuvat hiekkarikastusaltaiden lisäjalostuksella, mutta tuotanto on käynyt kovin vähiin. Molemmissa tapauksissa vanhan kaivosalueen tilalle nousisi uutta ja uusiutuvaa bioenergiatuotantoa.

Pienestä voimantuotannosta ei ole kysymys. Jos hankkeet toteutuvat, yksin Nivalassa aurinkovoima tuottaisi sähköä 15 000 ihmisen tarpeisiin eli kaikille nivalalaisille ja pieni siivu jäisi vielä Ylivieskaankin.. Nivalassa aurinkovoimalat käsittää 100 ja Pyhäjärvellä 30 hehtaarin alueen.

Investointihankkeen on suunniteltu valmistuvan vuoden 2025 aikana. Hankkeen toteuttaja eli Skarta Energia Oy kertoo suunnittelun alkavan pikapuoliin, kun valtion ilmoitti myöntävänsä hankkeille ehdollista investointitukea.

Tämä viikko on ollut varsinkin Pyhäjärvelle varsinainen energiaviikko. Torstaina (8.12.) tuli nimittäin tietoon Euroopan unionin myönteisen kanta valtiontukeen entisen kaivoksen viereen suunnitellulle pumppuvoimalalle.

Aurinkovoimalapuistot ovat askeleita kohti hiilineutraalia Suomea. Skarta Energian mukaan Nivalaan ja Pyhäjärvelle kaavaillut noin 160 aurinkopaneelin puistot vähentävät hiilidioksidipäästöjä noin 5900 tonnia vuodessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kokkolassa juhlittiin vasta suuren vetylaitosinvestoinnin mahdollisuutta. Vedyn hyödyntäminen on noussut esiin myös manner-Suomessa. Pyhäjärven ja Nivalan investoija on nimittäin edistämässä Utajärvellä Tunturisuolla aurinkovoimaa osana Skarta Energyn ja Utajärven kokonaishanketta. Utajärvellä suunnitteilla olevan aurinkovoimalan teho on noin 80 megawattia. Kokonaishankkeeseen sisältyy lisäksi tuulipuisto ja lähitulevaisuudessa myös vetyenergian tuotanto-, varastointi- ja jakeluasema. Valmistuttuaan koko hanke tuottaa noin 200 000 megawattituntia sähköä, mikä vastaa keskimäärin 40 000 ihmisen kulutustarpeita. Luku on merkittävä noin 2600 asukkaan kunnassa.

Vetyenergian hyödyntäminen alkaa olla tätä päivää Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Lukuisat maatuulivoimala-alueet ja aurinkovoimalapuistot mahdollistavat vedyn laajamittaisen tuotannon ja jakelun. Lisäenergiaa saadaan rutkasti lisää tulevista merituulivoimaloista.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.