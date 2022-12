Pääkirjoitus: Nato-Suomi tulee varmasti kiinnostamaan presidenttiehdokkaita – Tositoimiin päästään vasta eduskuntavaalien jälkeen

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on tuoreimman kyselyn mukaan suosituin ehdokas vuoden 2024 presidentinvaaleissa. Maaseudun Tulevaisuuden gallupissa Haavistoa kannatti 17 prosenttia vastaajista eli hänen suosionsa on pysynyt ennallaan. Suomen turvallisuus- ja ulkopolitiikka ovat olleet niin isossa roolissa kuluneen vuoden ajan, että presidentin tehtävässä olennaiset aihepiirit ovat näkyneet keskiössä.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johtaa Suomessa tasavallan presidentti yhdessä valtioneuvoston kanssa. On nähty aikoja, jolloin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on tarkasteltu ihan toisenlaiselta tasolta kuin nyt. Presidentin tehtäväkään ei ole välttämättä ollut vähenevien valtaoikeuksien vuoksi niin kiinnostava vuosiin kuin se on tällä hetkellä. Kuten Sauli Niinistön saamasta suosiosta ja näkyvyydestä voi päätellä, tasavallan presidentti näkyy ja kuuluu Suomessa ja ulkomailla. Hän käyttää valtaa ja merkittävää vaikutusvaltaa myös.

Runsaan vuoden kuluttua pidettäviä vaaleja on enteilty, kun tulevia ehdokasnimiä ja presidenttiäkin on arvuuteltu. Pitkään olivat Haavisto ja Suomen Pankin keskustataustainen pääjohtaja Olli Rehn ovat olleet tasaväkisinä niminä alusta lähtien. Tuoreimmassa mittauksessa Rehnin suosio on laskenut selvästi. Syitä voi pohtia, mutta vastaus saattaa löytyä yksinkertaisesti nyt pinnalla olevasta yhteiskunnallisesta tilanteesta ja ulkoministeri Haaviston saamasta näkyvyydestä. Suomen Pankin pääjohtajan työ ei näy suoranaisesti suurelle yleisölle vaikka työn sisältö näkyykin.

Kolmantena on Ulkopoliittisen Instituutin johtaja Mika Aaltola, jonka mahdollinen presidenttiehdokkuus on saanut runsaasti huomiota. Aaltola kertoi lopulta olevan hyvin epätodennäköistä, että hän lähtee presidenttiehdokkaaksi. Erittäin suuren näkyvyyden aiheuttama kansansuosio taisi hivellä ulkopolitiikan asiantuntijaa siinä määrin, että puhalsi peliä poikki hitaanlaisesti.

Seuraavaksi ovat kuitenkin vuorossa huhtikuun eduskuntavaalit. Todellinen presidenttipeli alkaa vasta sen jälkeen ja aika monta asiaa voi tapahtua siihen mennessä. Kaikki nimet eivät ole tulleet vielä esille ja yllätyksiä voi tapahtua. Nato-ajan Suomi kiinnostaa varmasti puolueita ja potentiaalisia ehdokkaita.

